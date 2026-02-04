El CMD y Salud Pública discuten la situación salarial de los médicos jornaleros

La comisión del CMD fue recibida por el ministro Víctor Atallah en el Ministerio de Salud Pública. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, sostuvo un encuentro estratégico con el Ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, con miras a fortalecer el sistema de salud y dignificar la labor de los profesionales de la medicina.

Durante la reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Salud Pública, se abordaron temas críticos que afectan directamente la estabilidad laboral y económica del gremio médico, destacándose la precaria situación salarial de los médicos jornaleros.

Se recuerda que, durante la pandemia por COVID-19, se contrataron a 135 médicos que continúan trabajando como jornaleros sin derecho a doble sueldo, vacaciones ni estabilidad laboral, luego de cinco años de servicio continuo en el sistema público.

Actualmente, los médicos jornaleros reciben un salario aproximado de 45,000 pesos.

El doctor Peña Núñez enfatizó la urgencia de dar respuesta a los reclamos de este sector, que percibe remuneraciones por debajo de los estándares profesionales.

Otros puntos clave

Además de la revisión salarial, el encuentro sirvió para coordinar acciones en los siguientes ejes:

Censo Médico Nacional: Una iniciativa del CMD para cuantificar y caracterizar la fuerza laboral médica en el país.

Ley de Carrera Sanitaria (Ley 395-14): Se discutió la necesidad de agilizar el reglamento de esta ley para garantizar la estabilidad y el crecimiento profesional dentro del sector público.

Ambas entidades reafirmaron su compromiso de aunar esfuerzos en beneficio de la sociedad médica y la salud del pueblo dominicano.

"Este acercamiento marca una ruta de diálogo constructivo. Nuestro objetivo es que el bienestar del médico se traduzca directamente en una mejor calidad de atención para cada ciudadano", expresó a través de una nota de prensa.

El doctor Peña Núñez estuvo acompañado por una delegación del CMD, integrada por la Dra. Miosotte Lazala, secretaria general, y los presidentes de las distintas regionales: José Domínguez (Región Norte); Máximo Martínez (Distrito Nacional); Neftaly Rijo (Región Este); Iván Piña (Región Sur).

En tanto, el ministro Atallah contó con el acompañamiento del viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez y Alan Estévez, director de Gabinete.