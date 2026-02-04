Fundación Puntacana impulsa jornada de salud para el abordaje de la parálisis cerebral espástica

La actividad contó con el apoyo del Centro de Formación Educativa (Cefoe) y el Foro Científico Internacional - Espasticidad Brasil. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Puntacana informó este miércoles que, a través de su proyecto Centro de la Diversidad Infantil (CEDI), realizó una jornada de salud comunitaria enfocada en el abordaje integral de la parálisis cerebral por espasticidad.

Esta iniciativa impactó a decenas de niños, niñas y adolescentes, junto a sus familias, así como a los profesionales de la salud de la región Este, fortaleciendo así las capacidades locales en neurodesarrollo y parálisis cerebral espástica, conforme a una nota de prensa.

La actividad contó con el apoyo del Centro de Formación Educativa (Cefoe) y el Foro Científico Internacional - Espasticidad Brasil.

La jornada incluyó evaluaciones especializadas, espacios de formación clínica e intercambio de conocimientos entre profesionales nacionales y extranjeros, al abordar nuevos conocimientos e innovadoras técnicas para el tratamiento de la parálisis cerebral espástica.

"La iniciativa nace desde la Fundación Puntacana y el CEDI con el objetivo de continuar llevando salud especializada a comunidades que históricamente han tenido un acceso limitado. Reconocemos que existen necesidades puntuales en la región Este y, dentro de nuestras capacidades, asumimos el compromiso de seguir aportando soluciones que se traduzcan en bienestar real para las familias que más lo necesitan", expresó Ryan Peña, gerente de Servicios a la Comunidad de la Fundación Puntacana.

Esta iniciativa se alinea con la misión de la Fundación Puntacana de impulsar soluciones innovadoras en salud especializada, reducir las brechas de acceso y evitar que las familias de escasos recursos deban trasladarse a otras ciudades para recibir atención médica de calidad.

Sobre Fundación Puntacana

De acuerdo con la nota, la Fundación Puntacana es la organización sin fines de lucro a través de la cual Grupo Puntacana crea oportunidades de bienestar a favor de los habitantes de la zona y promueve soluciones innovadoras para la preservación del ecosistema de la región.

Señala que colaboran con docenas de socios estratégicos del sector privado, público, y la sociedad civil para enfrentar retos sociales y ambientales, con incidencia en los sectores de educación, salud, cultura, emprendimientos comunitarios, restauración de arrecifes de coral, conservación de especies en peligro de extinción, manejo de desechos sólidos y ecoturismo.

