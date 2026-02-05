Boletín epidemiológico: enfermedades de notificación obligatoria siguen bajo control en la semana 3

El Ministerio de Salud Pública informó que, durante las tres primeras semanas del año 2026, las enfermedades de notificación obligatoria, monitorizadas a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), han registrado pocos casos.

El boletín correspondiente a la Semana 3, que va del 18 al 24 de enero, reporta un paciente confirmado con dengue, tres con malaria, una muerte materna y 20 muertes infantiles.

Este único caso de dengue se detectó en la provincia Monseñor Nouel tras el análisis de 23 pacientes sospechosos.

Para igual período en 2025, la cifra de confirmados ascendía a 12, uno menos que los 13 acumulados en 2026. No hay muertes asociadas a este virus transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Malaria

En las semanas epidemiológicas 1 a la 3 del 2026 se observa que los casos de malaria se concentran únicamente en dos focos que se observan en las provincias de Azua y San Juan, con mayor intensidad en Azua, mientras que el resto del territorio nacional no reporta casos confirmados.

En los últimos siete días se contabilizaron 495 sospechas, resultando tres positivas.

El acumulado asciende a 10, una reducción de 88.5 % frente a los 87 casos en igual período en 2025.

Leptospirosis

Las autoridades de Salud Pública reportan tres casos sospechosos de leptospirosis sin confirmaciones a esta bacteria que se encuentra en la orina de los animales, especialmente, las ratas.

En lo que va de año, se registran dos pacientes, 23 menos que el año pasado.

Virus respiratorios

A nivel mundial, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 estuvieron caracterizados por un incremento significativo de la actividad de influenza A(H3N2), con ascensos rápidos y en algunos países de inicio temprano.

Esta tendencia se acompañó de una coexistencia intensa de influenza, virus sincitial respiratorio (VSR) y SARS-CoV-2, configurando una temporada respiratoria de amplia circulación simultánea, situación que persiste a la fecha.

También se registran 14 pacientes con infección respiratoria aguda (IRAG).

Muertes maternas e infantiles

Durante la Semana Epidemiológica 3 del año 2026, la provincia de San Cristóbal notificó un caso de muerte materna extrahospitalaria, correspondiente a una femenina de 41 años de edad, de nacionalidad.

Desde el 1 de enero, las autoridades reportan cuatro defunciones, diez menos que en 2025.

En cuanto a las muertes infantiles, se observa una disminución en el recuento en 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, con la notificación de 20 decesos en los últimos siete días y 89 desde inicio de año.