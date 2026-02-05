La OMS estima que para el año 2045 los diagnósticos de cáncer en RD aumentarán 70 %

La meta trazada por la OMS es la eliminación del cáncer cervicouterino para el año 2030. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), estima que, para el año 2045, en República Dominicana se realizarán 34,257 diagnósticos de diferentes tipos de cáncer, un aumento de 69.8 % con relación a los 20,171 casos reportados en 2022.

Dentro de esta proyección, se esperan 4,988 pacientes con cáncer de mama; 8,815 con cáncer de próstata y 3,083 pacientes de pulmón.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, este año bajo el lema "Unidos por lo único", organismos internacionales, autoridades sanitarias, centros especializados y el sector médico coinciden en que, aunque se han logrado avances importantes en prevención, diagnóstico y tratamiento, persisten desafíos urgentes.

Cáncer cervicouterino

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que, la meta fijada para 2030 de eliminar del cáncer cervicouterino en las Américas, permanece en riesgo con más de 78,000 diagnósticos en la región y más de 40,000 fallecimientos, reflejando profundas desigualdades en el acceso a servicios de prevención, detección temprana y tratamiento.

Tres objetivos

Para lograr la eliminación del cáncer cervicouterino, la OPS plantea tres metas clave:

Alcanzar el 90 % de cobertura de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niñas antes de los 15 años

Realizar tamizaje con pruebas de alto rendimiento al 70 % de las mujeres a los 35 y 45 años

Garantizar tratamiento al 90 % de las mujeres con lesiones precancerosas o cáncer invasivo.

"En la región ya se observan avances importantes", afirmó el director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa.

"La vacuna contra el VPH está disponible en 49 de los 51 países y territorios de las Américas, con una cobertura regional programática del 70 % para la primera dosis en mujeres. Además, 24 países y territorios han adoptado un esquema de una sola dosis, lo que aumenta significativamente la cobertura".

Si las tendencias actuales continúan, las muertes por cáncer cervicouterino podrían superar las 46,200 para 2030, lo que subraya la urgencia de acelerar la implementación de intervenciones costoefectivas ya disponibles. En respuesta, la OPS brinda cooperación técnica para la elaboración de planes nacionales y facilita el acceso a vacunas, pruebas diagnósticas y equipos a través de sus Fondos Rotatorios Regionales.

Cáncer de ovario

Otros tipos de cáncer ginecológico también representan un desafío creciente. En 2025, unas 16,800 mujeres fallecieron por cáncer de ovario en América Latina y el Caribe, según estimaciones del Globocan.

En República Dominicana, la cifra más reciente registra 112 fallecimientos por esta causa. Aunque no es el cáncer ginecológico más frecuente, se caracteriza por una elevada mortalidad, agravada por la ausencia de un tamizaje efectivo universal y por el diagnóstico tardío, ya que el 58 % de las pacientes es diagnosticada en estadios avanzados.

8,815 Hombres podrían ser diagnosticados con cáncer de próstata en 2045, según cálculos de la OMS.

"El Día Mundial contra el Cáncer es una fecha importante en la que hacemos un llamado a la concientización y a la acción ante una enfermedad que generalmente no presenta síntomas específicos temprano, dificultando su detección precoz", expresó el doctor David Gómez, gerente médico de Uro-oncología de Adium Centroamérica y el Caribe.

Explicó que síntomas como distensión abdominal persistente, dolor pélvico, saciedad rápida o urgencia urinaria suelen confundirse con afecciones benignas, retrasando la evaluación médica.

"Si los síntomas son persistentes durante varios días o van incrementándose en intensidad, es importante realizar una evaluación médica completa", subrayó.

Medicina de precisión

A pesar de estos retos, los avances científicos están transformando el abordaje del cáncer. En República Dominicana, el diagnóstico temprano y la medicina de precisión abren nuevas posibilidades para los pacientes, permitiendo tratamientos menos agresivos y más personalizados.

"El diagnóstico temprano sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para cambiar el pronóstico del cáncer. Hoy contamos con tecnologías que nos permiten no solo detectar la enfermedad en etapas más tempranas, sino también entender las características específicas de cada tumor desde el inicio. Esto significa que podemos ofrecer a nuestros pacientes tratamientos más precisos y efectivos desde el primer momento", indicó el Dr. Carlos Guzmán Gil, gerente médico de la farmacéutica Roche.

La oncología moderna, apoyada en biomarcadores, análisis molecular, terapias dirigidas e inmunoterapias, ha permitido que la supervivencia a cinco años para todos los cánceres combinados se acerque al 70 % en países con sistemas de salud consolidados.

Sin embargo, expertos coinciden en que la innovación médica debe ir acompañada de colaboración multisectorial y acceso equitativo para generar un impacto real en salud pública.

"No se trata sólo de desarrollar tratamientos innovadores, sino de trabajar junto a los sistemas de salud, los profesionales en la salud y los pacientes para que estos avances lleguen a quienes los necesitan. La oncología moderna requiere colaboración multidisciplinaria y multisectorial, y en este sentido, Roche ha sido un socio comprometido que entiende que el verdadero impacto se mide en vidas transformadas, no sólo en ciencia", agregó Guzmán Gil.

Aseguró que, "el futuro de la oncología está en tratamientos cada vez más dirigidos, menos invasivos y más efectivos. Pero para materializar esta visión en nuestra región, necesitamos fortalecer nuestras capacidades diagnósticas y garantizar acceso equitativo a estas innovaciones. El desafío es grande, pero la oportunidad de transformar el cuidado del cáncer para las próximas generaciones es aún mayor."

En el Incart

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/whatsapp-image-2026-02-04-at-24208-pm-c537b6fa.jpeg Ircania Castillo, Ivette Rodriguez, Mariel Pacheco, Bianny Rodriguez, Manuel Escarraman, Wendy Gomez y Angela Guzman, médicos del Incart. (FUENTE EXTERNA)

A nivel nacional, el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) reafirmó su compromiso con la detección temprana, la atención integral y el trato humanizado durante un panel multidisciplinario realizado en el marco de esta conmemoración.

La doctora Bianny Rodríguez, directora del Incart, destacó: "Nuestro compromiso es que cada paciente reciba los recursos médicos que necesita, pero también un trato digno y empático desde su llegada al centro".

Especialistas del instituto resaltaron que el cáncer afecta no solo al paciente, sino también a su entorno familiar, por lo que el abordaje debe centrarse en la persona.

"Hoy podemos ofrecer tratamientos dirigidos según el perfil molecular del cáncer, lo que hace la terapia más efectiva y personalizada", dijo la doctora Mariel Pacheco.

La doctora Ivette Rodríguez enfatizó: "Un diagnóstico en etapas iniciales reduce la necesidad de tratamientos agresivos y aumenta el tiempo libre de enfermedad", mientras que la oncóloga Wendy Gómez García alertó sobre la importancia de identificar señales tempranas en el cáncer infantil.

Por su parte, el doctor Manuel Escarramán y la doctora Ángela Guzmán coincidieron en que "siempre hay opciones para tratar la enfermedad o mejorar la calidad de vida del paciente".