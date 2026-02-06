Adimars impugna resolución que recortó ganancias millonarias a ARS pequeñas

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) creó y promovió la Resolución 624 sobre per cápita diferenciado hasta que fue aprobada el 31 de octubre del 2025. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (Adimars) impugnó en todas sus partes la Resolución 624 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), que estableció una redistribución de los fondos que reciben las ARS bajo un modelo de per cápita diferenciado por edad y sexo.

La Resolución 624, aprobada el 31 de octubre de 2025, también amplió la cobertura en medicamentos y procedimientos quirúrgicos, todo lo cual podría revertirse si Adimars obtiene una decisión favorable.

Los miembros del CNSS incorporaron en ella más de 40 nuevos medicamentos al Catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS), la cobertura de antirretrovirales para pacientes con VIH y tuberculosis, y procedimientos quirúrgicos como la gigantomastia para la reducción de senos en mujeres y hombres.

Pero el principal objetivo de Adimars es atacar el esquema de pago de per cápita diferenciada, que ha significado para sus miembros una reducción de decenas de millones de pesos en sus ingresos.

La asociación se ha quejado públicamente y ha alegado que la disposición los llevará a la quiebra y pone en riesgo la estabilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La audiencia para conocer el caso se celebrará en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el próximo miércoles 11 de febrero, a las 9:00 de la mañana.

Diferencia millonaria

Este nuevo sistema no afecta a los afiliados, quienes siguen pagando el mismo monto mensual, pero cambió la forma en que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) reparte esos fondos entre las ARS.

A cada ARS se le entregaba un monto fijo por cada afiliado, pero ahora se les transfiere una suma que puede variar según el perfil de riesgo de sus pacientes. Quienes tienen más mujeres y personas de mayor edad reciben más dinero, en razón de que estos grupos consumen más servicios médicos.

Las ARS que integran Adimars son las más pequeñas del sistema y, por tener la mayor población joven y del sexo masculino, están entre las más afectadas por el cambio. Estas son: Asemap, Futuro, Grupo Médico Asociado, Metasalud y Renacer.

La reforma disminuiría en 2026 las utilidades de Futuro en 1,277.6 millones de pesos; Renacer, en 441.4 millones; Monumental, en 303.3 millones; APS, en 216.3 millones; Yunen, en 209 millones; Abel González, en 155.8 millones; CMD, en 126.1 millones; Metasalud, en 97.8 millones; Asemap, en 38.5 millones, y Grupo Médico Asociado, en 9.2 millones.

La propuesta de per cápita diferenciada fue presentada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y aliviará la situación financiera del Seguro Nacional de Salud (Senasa), que recibiría 1,218.3 millones de pesos más que en 2025.

También serían beneficiadas Semma (767.9 millones de pesos), Universal (405.6 millones), Primera (234.2 millones), Mapfre Salud (168.8 millones), Reservas (83 millones) y Banco Central (43.4 millones de pesos).