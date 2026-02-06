¿Quién es Mingkingüeis Maarlem, el nuevo director del Hospital Salvador B. Gautier?

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón y el nuevo director en Hospital Salvador B. Gautier, el médico ortopeda Mingkingüeis Maarlem. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó el viernes al médico ortopeda Mingkingüeis Maarlem como nuevo director del Hospital Dr. Salvador B. Gautier y dispuso, además, el cambio del personal responsable de la seguridad del centro asistencial.

Landrón exhortó al nuevo director a administrar con eficiencia y alto sentido de responsabilidad los servicios de salud, garantizando atención oportuna y de calidad a los pacientes, señala una nota de prensa.

El titular del SNS destacó la disposición del Gobierno de intervenir el hospital. Informó que para este año está prevista una inversión importante, cuyos recursos ya están disponibles, por lo que los trabajos iniciarían en los próximos meses, tras el proceso de licitación.

“El Hospital Gautier cuenta con más de 70 años al servicio de la población y con más de 30 programas de posgrado, lo que lo ha convertido en una verdadera escuela para la formación de profesionales de la salud”, indicó Landrón.

Asimismo, resaltó que "la actual administración pasará a la historia como la que más ha invertido en el sector salud, citando como evidencia la entrega de más de 95 hospitales y el amplio plan de remozamiento y equipamiento de hospitales, centros de primer nivel de atención y unidades especializadas".

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, al juramentar almédico ortopeda Mingkingüeis Maarlem. (FUENTE EXTERNA)

Nuevo director del Hospital Gautier

El doctor Mingkingüeis Maarlem Castillo es médico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con postgrado en ortopedia y traumatología en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier.

Cuenta con entrenamiento en cirugía de pelvis y acetábulo en el Hospital de Traumatología Dr. Victorio de la Fuente Narváez, en México, y una subespecialidad en cirugía de columna en el propio Hospital Gautier, además de otros entrenamientos, diplomados y formaciones académicas.

Desde 2024 se desempeñaba como jefe del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Salvador B. Gautier y es profesor adjunto de ortopedia y traumatología en la UASD.

Fue presidente del capítulo de cirugía de columna vertebral de la SDOT (2019-2021) y coordinador de la gerencia de ortopedia y traumatología del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora (2016-2019).

Además, es miembro de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, de la Academia Dominicana de Medicina y miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna.