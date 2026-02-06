Promese/CAL lanza licitación por RD$2,485 MM para adquirir medicamentos

Las ofertas para la licitación serán recibidas los días 23 y 24 de marzo. ( FUENTE EXTERNA )

El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) lanzó el proceso de Licitación Pública Nacional referencia PROMESECAL-CCC-LPN-2026-0001 con el cual se cubrirán las demandas del Sistema Público Nacional de Salud entre mayo de 2026 y abril del 2027.

La inversión es de 2,485,971,407.80 pesos y está distribuida en 442 renglones que incluyen, además de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio requeridos para el óptimo funcionamiento de los centros hospitalarios que integran el Servicio Nacional de Salud.

El director de Promese/CAL, José Luis López Pérez, explicó que la naturaleza técnica de la institución es comprar, almacenar y distribuir medicamentos a la red hospitalaria, así como a las Farmacias del Pueblo.

Nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25

López Pérez resaltó que se trata del primer proceso de Licitación Pública Nacional lanzado bajo el amparo de la nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25 y su reglamento de aplicación también de reciente publicación, los cuales mejoran la competitividad entre oferentes, agiliza los procesos a la vez que robustece la transparencia y el sistema de consecuencias.

Las propuestas en sobre A y sobre B serán recibidas los días 23 y 24 de marzo en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la sede central de Promese/CAL .

El viernes 1 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana serán conocidas las propuestas económicas.