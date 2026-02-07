×
El SNS anuncia plan de modernización del Hospital Rodolfo de la Cruz Lora

El proyecto busca reforzar la atención de emergencias e integrar el centro a la Red Nacional de Trauma

    El SNS anuncia plan de modernización del Hospital Rodolfo de la Cruz Lora
    El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, en un recorrido por el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora este 7 de febrero de 2026.

    El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, anunció este sábado un plan de modernización para el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, ubicado en el municipio de Pedro Brand, provincia de Santo Domingo.

    La estrategia tiene el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del centro en la atención de emergencias además, la iniciativa será incluida en el próximo presupuesto nacional.

    Debido a su ubicación estratégica en la Autopista Duarte, las autoridades evalúan la incorporación de este centro a la Red Nacional de Trauma, con la finalidad de dotarlo de infraestructura moderna que permita una atención oportuna en una de las vías de mayor circulación del país.

    Unidad de Emergencia de última generación

    Landrón informó que, con cargo al presupuesto del año 2027, el proyecto contempla la creación de una unidad de emergencias moderna, que dispondrá de áreas críticas para el manejo de pacientes en estado delicado.

    La unidad contará con una moderna área de Triaje, destinada a la clasificación rápida y eficiente de los pacientes según su nivel de gravedad, de Trauma Shock, orientada a la estabilización inmediata de personas con politraumatismos.

    • Asimismo, el hospital poseerá una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), equipada con tecnología especializada para el seguimiento y tratamiento de pacientes en condición crítica.

    El doctor Landrón aseguró que el hospital dispondrá de una flotilla de ambulancias fijas, equipadas con nebulizadores, ventiladores de transporte y equipos de soporte vital avanzado, para reforzar la atención prehospitalaria y el traslado de emergencias.

