Comisión del CMD supervisa el Hospital Moscoso Puello; pide reforzar su seguridad e infraestructura

Una comisión del CMD junto al director del Hospital Moscoso Puello, Alex Rodríguez (tercero de izquierda a derecha). ( FUENTE EXTERNA )

Una comisión del Colegio Médico Dominicano (CMD), encabezada por la Regional del Distrito Nacional, realizó una supervisión integral de las instalaciones del Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello, con el objetivo de evaluar las condiciones operativas, estructurales y de seguridad del centro sanitario.

La jornada fue liderada por el doctor Máximo Martínez Báez, presidente del CMD en el Distrito Nacional, junto a la doctora Giselle Arias, secretaria de la Mujer, y el doctor Yasser Sánchez, presidente de Asociación de Médicos Generales de la República Dominicana (Asomegerd).

La delegación fue recibida por el director del hospital, Alex Rodríguez, quien acompañó a la comitiva durante el recorrido por las áreas consideradas críticas para la atención médica.

Durante la inspección, las autoridades médicas identificaron varios factores que afectan el adecuado funcionamiento del hospital, entre ellos:

Problemas recurrentes de seguridad, especialmente robos en el área de Emergencia

Deficiencias en la infraestructura, como filtraciones en los techos y fallas en el sistema de aire acondicionado

La necesidad de mejoras en la unidad de Trauma Shock

Remozamiento pendiente del área de Emergencia

No obstante, la dirección del centro informó que una parte importante de estas situaciones se encuentra en proceso de solución, gracias a gestiones administrativas y trabajos de mantenimiento que ya han sido iniciados.

No contratar civiles como seguridad

Al referirse al tema de la seguridad, el doctor Martínez Báez enfatizó que la integridad del personal de salud y de los pacientes no puede verse comprometida, y criticó el uso de personal civil sin formación especializada para labores de vigilancia en los hospitales.

"Es imprescindible que los centros de salud cuenten con personal de seguridad debidamente entrenado y capacitado. Rechazamos la práctica de utilizar ciudadanos sin formación para la vigilancia, ya que se trata de una medida inadecuada y riesgosa que expone la vida de médicos y pacientes", afirmó.

La Junta Directiva Regional del Distrito del CMD reiteró su compromiso de dar seguimiento continuo a las mejoras anunciadas y manifestó su disposición de colaborar con las direcciones hospitalarias, a fin de garantizar condiciones laborales dignas para el personal de salud y servicios médicos de calidad para la población dominicana.