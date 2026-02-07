Un video que circula en redes sociales muestra una situación de tensión ocurrida ayer viernes en el Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello, donde se observa un altercado entre dos damas y un agente de seguridad dentro de un área de atención del centro de salud.

En las imágenes se aprecia a las señoras, inicialmente, discutiendo con una enfermera, la cual grababa y se encontraba detrás de un mostrador. Estas reclamaban saber quién le había colocado un catéter a su familiar (cuyo nombre o relación sanguínea no se especifica).

El material audiovisual evidencia momentos de incomodidad y nerviosismo entre quienes se encontraban en el área de hemodiálisis, ya que la ira cada vez se hacía más notoria entre las familiares del paciente.

Ante la exigencia de una respuesta, de modo amable, la enfermera responde que a ningún paciente se le ha dado trato de animal en el centro sanitario.

La discusión va escalando, hasta el punto en que una de las visitantes empieza a vociferar algunos improperios y derribar algunos objetos que se encontraban sobre el mostrador.

Es en ese punto cuando un agente de seguridad se acerca y se ve enfrascado en un altercado físico con ambas mujeres, las cuales arañaron la cara del hombre cuando trató de conducirlas hacia la salida.

Versión del hospital

A través de un comunicado, el Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello detalló que el paciente recibía atención médica en la Unidad de Diálisis y presentó complicaciones propias de su condición de salud.

“Pese a las intervenciones oportunas realizadas por el personal médico y de enfermería, no fue posible evitar su fallecimiento”, cita el texto.

“Posteriormente, algunos allegados reaccionaron de manera alterada, ocasionando una agresión física contra miembros del personal de seguridad que se encontraban desempeñando sus funciones. Ante esta situación, el equipo de seguridad aplicó los protocolos establecidos para restablecer el orden y garantizar la tranquilidad y seguridad de pacientes, visitantes y colaboradores”, agrega.

La Dirección del hospital, encabezada por el doctor Alex Rodríguez, notificó el hecho a las autoridades competentes y dispuso una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, alegando que el compromiso del centro sanitario es brindar “una atención segura, humanizada y de calidad”.

El centro sanitario expresó sus condolencias.

CMD pide mejorar la seguridad

Este video ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en los hospitales, particularmente en áreas sensibles como Emergencia y atención al público.

Recientemente, el Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió sobre deficiencias en materia de seguridad en el Hospital Moscoso Puello, alertando sobre robos y la falta de personal debidamente entrenado para labores de vigilancia, situaciones que, según el gremio, ponen en riesgo tanto al personal médico como a los pacientes.

Este sábado se dio a conocer la noticia de que una comisión del Colegio Médico Dominicano (CMD), encabezada por la Regional del Distrito Nacional, realizó una supervisión integral de las instalaciones del Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello, con el objetivo de evaluar las condiciones operativas, estructurales y de seguridad del centro sanitario.

La misma aseguró que se han reportado problemas recurrentes de seguridad, especialmente robos en el área de Emergencia, por lo que resulta necesario reforzar el personal de custodia en el hospital, solicitando que no sean civiles, sino miembros debidamente entrenados.

"Es imprescindible que los centros de salud cuenten con personal de seguridad debidamente entrenado y capacitado. Rechazamos la práctica de utilizar ciudadanos sin formación para la vigilancia, ya que se trata de una medida inadecuada y riesgosa que expone la vida de médicos y pacientes", afirmó el doctor Máximo Martínez Báez, presidente del CMD en el Distrito Nacional.