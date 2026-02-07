Más allá de la estética o del ideal del "cuerpo perfecto", la actividad física se consolida cada vez más como un pilar esencial para el bienestar integral, impactando no solo el cuerpo, sino también la mente, las emociones y la calidad de vida a largo plazo.

Así lo explican Ana Lucía Angulo, directora general del club atlético Body Shop, y Haydee Marte, su directora de Mercadeo y Comercial.

Las especialistas en el manejo del área del fitness coinciden en que mantenerse en movimiento es una de las decisiones más importantes para prevenir enfermedades crónicas, mejorar la salud mental y garantizar una vejez activa y funcional.

En un país, como República Dominicana, donde una parte significativa de la población presenta condiciones como diabetes, hipertensión y sedentarismo, el ejercicio deja de ser una opción y se convierte en una necesidad.

"Es muy importante generar comunidades, entender cuál es la necesidad del cliente, porque no siempre es tener un buen cuerpo", indicó Angulo.

Rutinas diversificadas

La tendencia actual en actividad física apunta a diversificar el movimiento. No se trata únicamente de levantar pesas o realizar entrenamientos intensos, sino de encontrar formas de ejercicio que se adapten a cada persona: pilates, yoga, clases grupales, deportes de raqueta, natación, entrenamiento funcional, recuperación activa o rutinas guiadas, sumado a una alimentación balanceada.

"El bienestar no solamente viene de cargar más peso o de hacer más repeticiones, sino entender que hay otras aristas de tu cuerpo que hay que trabajar. Nuestra competencia tiene un nombre que se llama sofá", dijo.

Angulo recordó que pequeñas acciones, como una clase corta o una caminata pueden generar beneficios significativos cuando se sostienen en el tiempo.

El ejercicio físico tiene un efecto directo en la salud emocional. El movimiento estimula la liberación de dopamina y otras sustancias que favorecen la sensación de bienestar, reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo.

"No tienes por qué empezar el lunes. Tú puedes empezar hoy mismo", comentó Marte.

Comunidad y adherencia: el verdadero reto

Uno de los principales desafíos no es empezar a entrenar, sino mantener el hábito.

Estudios indican que, a nivel mundial, la mayor deserción ocurre durante los primeros tres meses. En este sentido, la experiencia, el acompañamiento profesional y la sensación de pertenecer a una comunidad juegan un rol determinante.

"La vida media de un cliente en Body Shop supera las 40 semanas (nueve meses) cuando el mercado está en seis meses aproximadamente", apuntó Ana Lucía.

Más que una meta estética, el ejercicio se posiciona como un acto de autocuidado y amor propio. Invertir una hora al día en movimiento puede marcar la diferencia entre una vida limitada por el sedentarismo y una vida plena, activa y saludable.

Para Angulo, la motivación real para entrenar no debe ser inmediata, sino proyectada: llegar a la adultez mayor con autonomía, poder cargar bolsas, subir escaleras, disfrutar de la familia y mantenerse activo.

"Ya tú tomaste una decisión, que en teoría se traduce a que es lo más difícil, nuestro compromiso es sostenerte y darte las razones por las cuales tú debes volver", acotó.

Cultura de los socios

El Body Shop se prepara para celebrar su 40 aniversario, tiempo en el cual han ido transformando la cultura de los socios del club, generando conciencia sobre el orden, cuidado de los equipos, sostenibilidad y medio ambiente (con el uso de paneles solares para el ahorro de energía).

También se han incorporado avances tecnológicos como reconocimiento facial a la entrada de sus seis sedes y el lanzamiento de una aplicación que permite agendar clases, guías nutricionales, guías de rutinas y evaluaciones de progreso y evolución.

Asimismo, se destina el 3 % del pago de cada membresía a la Fundación Body Shop, permitiendo apoyar a comunidades, instituciones y personas en situación de vulnerabilidad.

"No solamente estás invirtiendo en ti, estas invirtiendo en otros", concluyó Angulo.