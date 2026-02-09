Salud Pública anuncia el nuevo número 8-1-1 para atención gratuita en salud mental

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, durante la presentación del Estado en materia de salud mental desde el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS. )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció este lunes que el nuevo número gratuito de atención en salud mental será el 8-1-1, el cual entrará en funcionamiento en los próximos días. Mientras tanto, el número actual 809-200-1400 continuará operando con normalidad.

El nuevo número reduce la marcación de diez dígitos a solo tres, lo que facilitará el acceso de la población al servicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/whatsapp-image-2026-02-09-at-180840-f9a7aa97.jpeg Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, presentando el nuevo número de atención gratuita de salud mental. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Atallah ofreció la información durante la presentación de los avances del Estado en materia de salud mental, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, realizado en el Palacio Nacional.

“Próximamente anunciaremos la fecha en que estará disponible el nuevo número y se hará la transición correspondiente”, indicó.

El funcionario señaló que la asignación del 811 fue posible gracias a un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (Optic).

“El 811 es el nuevo número del centro de contacto. Lo hace mucho más fácil y accesible, y permitirá que en todo el país los dominicanos conozcan que tienen una voz y una respuesta inmediata en materia de salud mental”, resaltó.

Atención 24 horas

Atallah informó, además, que el centro de contacto ofrecerá atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de garantizar cobertura nacional permanente.

“Esto coloca la salud mental como una prioridad: es un servicio gratuito, confidencial y operativo, que ofrece orientación, contención inicial y derivación oportuna según cada caso”, explicó.

Detalló que al inicio de su gestión el servicio operaba de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche, de lunes a viernes, y que posteriormente fue ampliado hasta la medianoche.

Asimismo, destacó que el personal fue reforzado con más de 45 psicólogos clínicos, lo que ha permitido atender casos de duelo, violencia y urgencias en salud mental.

Según precisó, desde la ampliación del servicio se han recibido más de 16,000 llamadas y se han realizado más de 5,000 intervenciones especializadas.