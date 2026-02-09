El CMD y Adimars se reúnen para buscar alternativas a la propuesta de per cápita diferenciada

Representantes de Adimars y del CMD conversaron sobre el modelo de per cápita diferenciada. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, encabezó la tarde de este lunes un encuentro estratégico con la presidenta de la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (Adimars), la doctora Leyda Rivera.

El objetivo central de la reunión fue abordar de manera conjunta la problemática de la per cápita diferenciado y evaluar el impacto que genera el actual cambio de modelo de pago a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Durante la sesión de trabajo, se discutieron profundamente las implicaciones de los modelos de pago basados en variables de edad y sexo, así como las repercusiones que estos ajustes financieros tienen sobre la cobertura y sostenibilidad de todo el sistema de salud en la República Dominicana.

Tanto el CMD como Adimars expresaron su voluntad de mantener el diálogo abierto y de construir soluciones consensuadas que eviten impactos negativos en la atención a los pacientes y en el ejercicio profesional del personal de salud.

Propuesta de la Sisalril

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) propuso un modelo per cápita diferenciado para fortalecer el Seguro Familiar de Salud (SFS).

La propuesta busca una asignación de recursos más equitativa, basada en el riesgo por edad y sexo de los afiliados. Además, incluye mejoras en la codificación de diagnósticos, uso de medicamentos genéricos y refuerzo del primer nivel de atención.

Actualmente, se entrega a las ARS un monto estandarizado por cada persona de 1,683.22 pesos.

De aprobarse el proyecto, la Sisalril proyecta pagar 2,938.90 pesos por las mujeres y 2,136.01 por los hombres entre 50 y 64 años. Por las damas mayores de 65 años, las ARS recibirían 4,696.18 pesos y por los varones 4,984.01 pesos.

Miguel Ceara Hatton, titular de la Sisalril, ha sostenido que el propósito de su propuesta es corregir una distorsión que crearon las ARS que se dedicaron a afiliar mayormente a la población joven y masculina, con lo cual lograron incrementar sus ganancias.

La reforma disminuiría las utilidades para Futuro, en 1,277.6 millones de pesos; Renacer, en 441.4 millones; Monumental, en 303.3 millones; APS, en 216.3 millones; Yunen, en 209 millones; Abel González, en 155.8 millones; CMD, en 126.1 millones; Meta Salud,en 97.8 millones; Asemap, en 38.5 millones y Grupo Médico Asociado, en 9.2 millones.