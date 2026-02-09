El Gobierno iniciará este año construcción del Instituto Nacional de Neurociencia en Salud Mental

El asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud mental, el psiquiatra José Miguel Gómez, informando sobre la construcción del instituto. ( FUENTE EXTERNA )

El asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud mental, el psiquiatra José Miguel Gómez, anunció la tarde de este lunes que para este año está prevista la construcción del Instituto Nacional de Neurociencia en Salud Mental en la República Dominicana.

Gómez ofreció la información durante la presentación de los avances del Estado en materia de salud, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, celebrado en el Palacio Nacional.

"El Instituto Nacional de Neurociencia en Salud Mental no solo contará con áreas clínicas, sino también con espacios de investigación y documentación sobre trastornos como la bipolaridad, los trastornos del estado de ánimo, la esquizofrenia y otros vinculados a la salud mental", explicó Gómez al cierre de la actividad.

En ese sentido, señaló que el país no cuenta con información confiable en este ámbito, por lo que la creación del instituto permitirá generar una data científica y precisa.

Unidades de rehabilitación

De igual manera, informó que se abrirán unidades de rehabilitación para la desintoxicación por consumo de drogas.

"En nuestro país, la tercera causa de ocupación de camas hospitalarias está relacionada con las adicciones y el abuso de sustancias", destacó.

Agregó que los profesionales de la salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos, conocen bien la repercusión psicosocial que generan estas problemáticas.

"Se trata de dos noticias muy positivas que, al final de la gestión del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, se pueda decir que la República Dominicana ha dado un paso firme y maduro en materia de salud mental", concluyó.