Sociedad de Neumología: Influenza A (H3N2) circula activamente en RD; eleva hospitalizaciones

La Sociedad de Neumología recomienda la vacunación como medida preventiva ante la circulación de influenza A (H3N2). ( FUENTE EXTERNA )

La cepa de la influenza A (H3N2) circula de manera activa en el país y está provocando cuadros respiratorios más severos, lo que ha generado un aumento en las consultas médicas y hospitalizaciones, alertó la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax.

A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad advierte que los síntomas de esta cepa pueden confundirse con otras infecciones respiratorias, por lo que exhorta a la población a mantenerse vigilante ante cualquier manifestación clínica persistente o agravada.

Los grupos más vulnerables ante esta variante del virus son los niños, las mujeres embarazadas (especialmente durante el segundo y tercer trimestre), los adultos mayores, así como las personas con enfermedades crónicas o condiciones de salud preexistentes.

“En estos grupos, la enfermedad puede ser más peligrosa y prolongada”, precisa el comunicado.

Exhortan a vacunarse

Ante este panorama, la Sociedad de Neumología recomendó vacunarse contra la influenza, utilizar mascarilla en espacios cerrados, ventilar adecuadamente los ambientes y evitar la automedicación.

Asimismo, la entidad exhortó a las personas que presenten síntomas respiratorios a no retrasar la consulta con un neumólogo, ya que una atención tardía podría comprometer seriamente la salud, especialmente en quienes pertenecen a los grupos de mayor riesgo.

Boletín de Salud Pública

Estas declaraciones de la Sociedad de Neumonía van de la mano con los reportes semanales que emite la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

“A nivel mundial, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 estuvieron caracterizados por un incremento significativo de la actividad de influenza A(H3N2), con ascensos rápidos y en algunos países de inicio temprano”, señala el boletín correspondiente a la semana 3.

De acuerdo con las autoridades, esta tendencia se acompañó de una coexistencia intensa de influenza, virus sincitial respiratorio (VSR) y SARS-CoV-2, configurando una temporada respiratoria de amplia circulación simultánea.

“Es importante destacar que, aunque se documenta circulación de influenza A(H3N2), no se ha identificado hasta la fecha la presencia del subclado J.2.4.1 (alias K)”, especifica el más reciente documento, actualizado al 24 de enero 2026.