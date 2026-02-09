Salud Pública: dominicanos registran niveles de ansiedad superiores a la población mundial

El ministro de Salud Pública (SP), Dr. Víctor Atallah, en la presentación de los avances en salud mental, en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El ministro de Salud Pública, Doctor Víctor Atallah, reveló este lunes que el 5.7 % de la población en República Dominicana padece o ha padecido de ansiedad, un 1.3 % más que las personas que han sufrido este trastorno mental a nivel mundial (4.4 %).

El funcionario dio a conocer el dato en el acto de presentación de los avances en salud mental, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, en el Palacio Nacional.

Al referirse a la depresión, Atallah indicó que un 4.7 % de la población en el país sufre o ha sufrido esta enfermedad de salud mental, mientras que a nivel mundial un 5.7 % presenta o ha presentado esta enfermedad.

De acuerdo al titular de Salud Pública, estos datos fueron obtenidos a través de informes de organizaciones internacionales, los cuales, además, reflejan que los trastornos mentales en general han aumentado en todo el mundo.

"Los trastornos mentales han aumentado más que nunca en el mundo. Y estuvimos en las Naciones Unidas, y ahí se enunciaba que más de 1,000 millones de personas en todo el mundo, cerca del 12.7% de la población mundial, ha padecido o padece de algún trastorno de salud mental", manifestó.

Tercera causa de muerte

Atallah consideró que lo más preocupantes de esta realidad es que el suicidio es la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años en todo el mundo.

No obstante, a esas cifras desalentadoras, el funcionario destacó que los trastornos mentales ya son reconocidos como una enfermedad crónica y están siendo tratadas dentro del marco de padecimientos crónicos.

En ese sentido, agregó que ya no se está hablando de salud mental, sino de un padecimiento crónico reconocido, y resaltó que es un "estigma que gracias a Dios se está trabajando y cambiando".

Modificación de la Ley de Salud Mental

El ministro aseguró que para el Gobierno, la salud mental es prioridad y definió las acciones que se desarrollan en este aspecto como un "plan nación".

Entre ellas se refirió a la modificación de la Ley de Salud Mental, no. 12-06, un trabajo en el que las autoridades de Salud Pública recibieron consultorías de organismos internacionales, expertos, sociedades y la academia, según indicó el titular de SP.

Una ley que él "personalmente" llevó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos en agosto de 2025, que se está conociendo en la legislatura actual.

"Le estamos dando seguimiento constantemente, se discutió con todas las áreas del Gobierno, con todas las sociedades de la academia, con el Consejo Nacional de Seguridad Social; y con las demás para darle sostenibilidad a todo lo que tenga que ver con la salud mental", precisó.