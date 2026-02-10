DIDA informa que evitó más de RD$10 millones en cobros ilegales a afiliados en enero

Elías Báez, director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (Dida). ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó este martes que durante el mes de enero evitó más de 10 millones de pesos en cobros ilegales y exigencias indebidas a afiliados del sistema de salud, tras recibir 349 denuncias y quejas a nivel nacional.

El director de la entidad, Elías Báez, explicó que las intervenciones se realizaron a través del programa DIDA 24 Horas Contigo y que el monto forma parte de un acumulado de acciones desarrolladas desde diciembre, período en el que la institución ha contribuido a evitar entre 63 millones y 70 millones de pesos en cobros indebidos en centros de salud públicos y privados.

Indicó que la mayoría de las denuncias estuvieron relacionadas con:

Retención de pacientes por falta de pago

por falta de pago Exigencia de depósitos para otorgar altas médicas

Cobros por encima de la cobertura del seguro

Facturación de servicios aún no auditados

Indicó que esas prácticas violan el Plan de Servicios de Salud (PDSS) y las normas del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Entre los casos gestionados en enero, Báez citó el de una afiliada ingresada de emergencia por un evento cerebrovascular, cuya alta fue condicionada al pago de más de 300 mil pesos.

Dijo que tras la mediación de la DIDA, el centro de salud aceptó un pago acorde a la disponibilidad real de los familiares, mientras continúa la auditoría de los servicios y medicamentos de alto costo.

El cuerpo retenido de paciente

También mencionó el caso de una paciente que falleció luego de una hospitalización prolongada en cuidados intensivos, cuyo cuerpo fue retenido por una supuesta deuda millonaria.

La intervención institucional permitió la entrega inmediata del cadáver y evitó un desembolso inicial superior a 1.9 millones de pesos, en espera de la validación final de la cuenta médica.

"El denominador común de estos casos es la vulnerabilidad de los pacientes y sus familias frente a exigencias económicas indebidas. Nuestra labor es garantizar que solo se pague lo que corresponde legalmente", sostuvo el funcionario.

Báez reiteró que ningún centro de salud puede condicionar la atención médica, el alta hospitalaria ni la entrega de un cadáver al pago previo de montos no auditados, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de la DIDA.