El Gobierno se decide a enfrentar el problema de las enfermedades mentales

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, durante la presentación del Plan Nacional de Salud Mental 2026-2030 en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS )

El Gobierno presentó ayer el Plan Nacional de Estrategia de Salud Mental 2026-2030, el cual estará enfocado en acciones preventivas, participación comunitaria, integración social y fortalecimiento de la atención primaria.

En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, indicó que los enfoques prioritarios serán el fortalecimiento del primer nivel de atención primaria, reforma de la seguridad social, política de medicamentos, fortalecimiento de red de traumatológicos y de atención a la salud mental.

"La salud mental es, y así ha sido catalogada, como una enfermedad crónica y el país le va a dar todo el peso que conlleva", indicó Atallah.

Puntualizó que uno de los primeros pasos fue realizar consultas para el fortalecimiento del marco legal y en agosto del 2025 fue depositado ante el Senado de la República la propuesta de modificación a la Ley 12-06, sobre Salud Mental.

Nueva línea

En otro aspecto, dijo que se trabajaron 37 nuevos protocolos con énfasis en la atención primaria y la cobertura nacional. Informó que el Centro de Contacto Nacional de Asistencia en Salud Mental, que amplió su horario hasta las 12 de la medianoche, ha recibido más de 16,000 llamadas, y cuenta con protocolos para referir a clínicas y atenciones especializadas.

Además, anunció que prontamente la línea será de 24 horas a través del nuevo número 8-1-1.

A su vez, el asesor del Poder Ejecutivo en materia de Salud Mental, José Miguel Gómez, anunció que para este año está prevista la construcción del Instituto Nacional de Neurociencia, que tendrá área clínica y de investigación.

De su lado, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Ladrón, subrayó los desafíos que enfrenta el país en materia de salud mental, entre ellos la prevalencia de depresión (4.7 %), ansiedad (5.7 %) y el suicidio como tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años.

Ladrón detalló que el plan contempla el fortalecimiento del componente comunitario, mediante espacios de diálogo para el manejo del estrés, duelo, violencia y consumo de sustancias, así como visitas domiciliarias, referencia y contrarreferencia efectiva con hospitales y servicios especializados.

Explicó que la red pública de salud cuenta con 202 hospitales, de los cuales 57 son de tercer nivel y 32 provinciales. Además, 1,384 Centros de Primer Nivel (CPN), 84 centros diagnósticos, 234 consultorios y 1,982 Unidades de Atención Primaria (UNAP).

También 767 centros capacitados en la estrategia mhGAP (Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la OMS), disponibilidad de 174 psicólogos en los CPN y 53 psicólogos en centros diagnósticos.

Actualmente, el impacto poblacional del primer nivel de atención alcanza a 1,917,500 personas, con la proyección de integrar 620 Unidades de Atención Primaria (UNAP) adicionales en 2026, lo que permitirá alcanzar un total de 1,387 UNAP entrenadas y en ejecución de la estrategia mhGAP.

Las principales metas del 2026 Entre las metas se encuentra la expansión de las Unidades de Intervención en Crisis en Salud Mental, que pasarán de 18 centros actuales a 89 unidades a nivel nacional, incrementando la disponibilidad de camas de 137 a más de 500 camas al finalizar ese año. Además, el plan incluye programas especializados como unidades de psicotrauma integradas a la red de trauma, una unidad para personas con consumo de sustancias psicoactivas, proyectos de salud mental penitenciaria y la implementación del programa "Habitación de Despedida Perinatal", orientado a la atención humanizada del duelo gestacional y neonatal.