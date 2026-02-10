Sisalril sube cobertura médica por accidentes de tránsito a RD$1,393,380

La cobertura para accidentes de tránsito entró en vigencia el pasado uno de febrero. ( FUENTE EXTERNA )

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) informó la noche de este martes un aumento en la cobertura de atenciones médicas por accidentes de tránsito en el Seguro Familiar de Salud, vigente desde el 1 de febrero de 2026.

El nuevo límite de cobertura asciende a 1,393,380 pesos, ofreciendo mayor respaldo económico a los afiliados frente a este tipo de eventualidades.

La institución también notificó a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que el salario de referencia para el tope de cotización en el Régimen Contributivo se fija en 23,223 pesos, monto que servirá para calcular los aportes al Seguro Familiar de Salud, Riesgos Laborales y al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia.

Plan Básico de Salud

El ajuste garantiza que la cuota moderadora variable que deben asumir los afiliados por servicios del Plan Básico de Salud se mantenga dentro de los límites legales establecidos por la Ley 87-01.

Además, Sisalril actualizó el capital mínimo requerido para que las ARS operen, fijándolo en 92,892,000 (equivalente a 4,000 salarios mínimos).

Las ARS cuyo capital sea inferior a este monto deberán ajustarlo en un plazo de tres meses a partir del 1 de febrero de 2026.

La medida, que busca reforzar la protección de los afiliados y garantizar la solvencia del sistema, fue comunicada también al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y a las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS).