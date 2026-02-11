CMD convoca a marcha nacional este 18 de febrero por falta de seguridad en los hospitales

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez (al centro) llamó a marchar de manera pacífica por la falta de seguridad hospitalaria. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó a sus miembros a una marcha pacífica el próximo miércoles 18 de febrero, partiendo desde la Maternidad La Altagracia hasta el Palacio de la Policía, en reclamo de mejores medidas de seguridad ante diversos episodios de agresiones, amenazas e inseguridad que enfrentan médicos y personal sanitario en distintos hospitales del país.

Luis Peña Núñez, presidente del CMD, llamó a todos los médicos y demás profesionales de la salud, así como a miembros de la sociedad civil a sumarse a la movilización que busca defender el respeto, la seguridad y la dignidad del personal sanitario.

"Queremos denunciar la creciente ola de inseguridad y agresiones que enfrentan los servidores de la salud en diversos centros sanitarios del país, sin que hasta el momento existan garantías para nuestra integridad física", dijo.

"No podemos permitir que se rompa la solemnidad de una sala de emergencias ni que se atropelle la dignidad de quienes salvan vidas. El silencio de las autoridades es cómplice de este abuso", agregó.

Caso del Dr. Cristian Díaz sigue pendiente

Peña Núñez aseguró que, a más de 15 días de haber solicitado una reunión el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional para esclarecer el caso del pediatra Cristian Díaz, las autoridades se mantienen indiferentes.

El pasado 6 de enero, Díaz fue detenido en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral luego de que la madre de una paciente lo acusara de agresión física.

De acuerdo con la versión del CMD, las cámaras de vigilancia no captaron el hecho, negando que ocurriera tal como dice la querellante.





"Exigimos saber quién dio la orden de irrumpir en una emergencia pediátrica para extraer por la fuerza a un médico en funciones, dejando a los pacientes desamparados y vulnerando el derecho fundamental a la salud por una denuncia simple y sin fundamentos", demandó el presidente del gremio.

"El Ministerio Público a través de la Fiscalía ya se ha pronunciado al respecto, confirmando que no existen evidencias que impliquen al Dr. Díaz en ninguna falta, lo que ratifica, que el proceder policial fue un total atropello", agregó.

El anestesiólogo indicó que, en caso de repetirse un hecho similar, "le dejaremos la Emergencia del país a la Policía".

Aumento a pensionados

En otro orden, Peña Núñez anunció que el presidente Luis Abinader firmó dos nuevos decretos en los que aumenta el salario a los médicos pensionados con dos nuevos topes: 75,000 pesos a los que devengaban un salario menor a esta cifra y 100,000 pesos a los que antes del decreto ganaban más de 75,000 pesos.

Mediante el decreto número 37-26 se les aumentó a 722 médicos pensionados y mediante el decreto 56-26 se les aumentó a otros 782 médicos pensionados; para un total de 1,502 médicos pensionados que recibieron su aumento salarial entre ambos decretos.

Anteriormente, mediante el decreto 710-25, un total de 1,266 médicos pensionados fueron favorecidos con el aumento salarial, abarcando entre los tres decretos al 80 % de la población médica pensionada, unas 2,768 personas.