La falta de seguridad hospitalaria pone a médicos y pacientes en riesgo

El área de Emergencia es un punto de contacto vulnerable donde se evidencia la falta de seguridad hospitalaria. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La violencia hospitalaria deja de ser un hecho aislado y se presenta como una emergencia silenciosa del sistema de salud dominicano, reportándose agresiones a médicos, peleas entre pacientes, amenazas al personal y centros de salud convertidos en escenarios de conflicto.

En los últimos días, se han reportado diversos episodios de violencia en hospitales dominicanos, siendo el más reciente una agresión a un agente de seguridad el pasado viernes 6, en el Hospital Francisco Moscoso Puello, acción que se viralizó a través de un video en redes sociales.

De acuerdo con el centro sanitario, un paciente que recibía atenciones en la Unidad de Diálisis presentó complicaciones propias de su condición de salud y falleció. Al enterarse, dos familiares se dirigieron a la estación de Enfermería, exigiendo respuestas.

La conversación fue escalando hasta el punto de que se observa a dos damas visiblemente alteradas, las cuales atacaron al agente cuando las iba a conducir hacia la salida.

En ese mismo sentido, el 2 de febrero, un presunto delincuente habría subido hasta el segundo piso del Hospital Salvador B. Gautier, donde asaltó a una médico residente mientras evaluaba a un paciente, golpeándola en el rostro antes de huir con sus pertenencias.

En tanto, el 27 de enero, el Colegio Médico Dominicano (CMD) se pronunció en contra de la detención del pediatra Cristian Díaz, en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, luego de que la madre de una paciente lo acusara de agresión física, caso que fue llevado a la Fiscalía.

Estos ejemplos han reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en los hospitales, particularmente en áreas sensibles como Emergencia y atención al público.

El CMD se pronuncia

"Un médico no puede ir a trabajar pensando que será atracado, golpeado o acusado falsamente. No vamos a tolerar más agresiones", advirtió Luis Peña Núñez, presidente del CMD.

"Es imprescindible que los centros de salud cuenten con personal de seguridad debidamente entrenado y capacitado. Rechazamos la práctica de utilizar ciudadanos sin formación para la vigilancia, ya que se trata de una medida inadecuada y riesgosa que expone la vida de médicos y pacientes", agregó el doctor Máximo Martínez Báez, presidente de la Regional del Distrito Nacional.

Plan de fortalecimiento

En enero de 2023, el Servicio Nacional de Salud (SNS), dirigido en ese entonces por Mario Lama, desarrolló un plan de mejora a nivel nacional para fortalecer la seguridad hospitalaria, que incluía designación de personal, implementación de seguridad electrónica y actualización de la Guía de Actuación de Seguridad Física para Establecimientos de Salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/seguridad-hospitalaria-c737e85c.jpg Parte de los agentes de seguridad integrados en 2024 a centros públicos de atención. (FUENTE EXTERNA)

Durante el año 2024, el SNS integró 1,419 nuevos supervisores y vigilantes en hospitales y Centros de Primer Nivel (CPN), pertenecientes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dentro de estos 189 son pensionados y civiles, previamente entrenados para desempeñar las funciones de seguridad en hospitales.

Proyecto de ley

La Cámara de Diputados tiene en sus manos una pieza legislativa que busca poner freno a la violencia en los hospitales y que propone castigar con penas de hasta siete años de prisión a quienes agredan física o verbalmente a médicos, enfermeros y personal administrativo y de seguridad de los hospitales en pleno ejercicio de sus funciones.