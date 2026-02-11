Neumólogos denuncian que las ARS no cubren paneles respiratorios pese a alta circulación de virus

Los paneles respiratorios son fundamentales para lograr un diagnóstico preciso. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT) expresó su preocupación ante la falta de cobertura de las pruebas de paneles respiratorios PCR por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), situación que obliga a muchos pacientes a asumir costos que oscilan entre 4,000 y 16,000 pesos.

La entidad advirtió que, en este período de alta circulación de virus respiratorios, estas pruebas resultan fundamentales para lograr un diagnóstico preciso, confiable y oportuno, lo que permite a los médicos tomar decisiones clínicas adecuadas y ofrecer un tratamiento más efectivo, especialmente en pacientes con enfermedades respiratorias preexistentes.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la presidenta de la SDNCT, Maribel Jorge, exhortó a las ARS a reconsiderar esta situación e incluir en sus planes de cobertura al menos una o dos pruebas de panel respiratorio PCR al año.

"La salud de la población debe ser la prioridad", resaltó la neumóloga.

Asimismo, la sociedad médica reiteró su disposición a mantener un diálogo abierto con las ARS para construir soluciones conjuntas que garanticen a los pacientes el acceso oportuno a pruebas diagnósticas de alta confiabilidad, en beneficio tanto del sistema de salud como de la población en general.

Frente frío

En medio de este llamado, la Sociedad de Neumología recordó que República Dominicana atraviesa un descenso de temperaturas, acompañado de vientos fuertes y lluvias dispersas, producto de la influencia indirecta de un ciclón bomba en el Atlántico, que ha empujado frentes fríos hacia el país, generando un clima más frío de lo habitual para el mes de febrero.

Estas condiciones pueden agravar enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis y las alergias.

Los especialistas recomiendan: Abrigarse adecuadamente

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantenerse hidratado

No abandonar los tratamientos médicos

Consultar al neumólogo ante la presencia de síntomas respiratorios

De acuerdo con los boletines epidemiológicos que emite el Ministerio de Salud Pública, en el país existe una coexistencia intensa de influenza, virus sincitial respiratorio (VSR) y SARS-CoV-2, configurando una temporada respiratoria de amplia circulación simultánea.