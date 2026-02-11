×
Instituto Nacional de Neurociencias
Un centro para estudiar y tratar el cerebro: así funcionará el nuevo Instituto de Neurociencias

El psiquiatra José Miguel Gómez explicó cómo funcionará esta nueva entidad

  • Claudia Fernández - Twitter
Expandir imagen
Un centro para estudiar y tratar el cerebro: así funcionará el nuevo Instituto de Neurociencias
El Instituto Nacional de Neurociencias tendrá una vertiente clínica y de investigación. (FUENTE EXTERNA)

El psiquiatra José Miguel Gómez, asesor médico del Poder Ejecutivo en el área de Salud Mental, anunció el pasado lunes la conformación del Instituto Nacional de Neurociencias, una iniciativa que forma parte del Plan Nacional de Salud Mental 2026-2030, que busca fortalecer la atención, investigación y formación especializada en enfermedades del cerebro.

En lenguaje simple, un instituto de neurociencias es un centro especializado en investigar y tratar el sistema nervioso (cerebro, médula espinal y nervios) para comprender su funcionamiento, desarrollo y patologías.

"República Dominicana adolece de este instituto que ya existe en México, en España y en otros países. Son hospitales completos que tienen dos vertientes, una de manejo clínico de las enfermedades neuropsiquiátricas del cerebro y la parte de investigación", dijo.

De acuerdo con el doctor Gómez, desde hace dos años ya se le viene dando forma a la creación de esta nueva institución.

Según adelantó, el centro tendrá una capacidad estimada de entre 40 a 60 camas y ofrecerá atención a pacientes con condiciones como demencia, trastorno bipolar, depresión, esquizofrenia y otros trastornos del desarrollo neuropsiquiátrico. 

Además, contará con un componente académico e investigativo en el que interactuarán psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos, psicogeriatras, geriatras, médicos familiares, internistas y epidemiólogos especializados en salud mental.

"Todas las personas que trabajan con el cerebro van a interactuar como científicos, como académicos", aseguró.

Políticas públicas

Expandir imagen
El doctor José Miguel Gómez. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

"Ahí se van a hacer investigaciones nacionales y esa data es la que va a servir para alimentar al Servicio Nacional de Salud (SNS) y al Ministerio de Salud para ver de forma académica y científica con las universidades data precisa, objetiva y creíble sobre cuáles son las enfermedades que más afectan a los dominicanos por edades, por estatus social, por localidades y para elaborar las políticas públicas en salud mental y en salud física", explicó el especialista.

  • Asimismo, Gómez destacó que el Instituto Nacional de Neurociencias también tendrá un rol docente, ya que albergará la residencia de Psiquiatría, donde se formarán los especialistas del país.

En cuanto a la ubicación, el doctor se limitó a decir que el instituto estará dentro de la zona metropolitana y que, de momento, no tiene fecha prevista de puesta en funcionamiento, pues apenas se iniciará la fase de construcción, quedando a cargo del SNS la evaluación de la posibilidad de remodelar edificaciones existentes y actualmente en desuso.

Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.