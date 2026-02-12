Ministro de salud asegura que niveles de gripe en el país se encuentran en condiciones normales

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó este jueves que el aumento de los casos de gripe registrados actualmente en el país corresponde al comportamiento normal de la temporada, que se extiende desde el invierno hasta marzo.

Al ser abordado por la prensa en la inauguración del anfiteatro La Gaviota en la Ciudad Juan Bosch, del municipio Santo Domingo Este, el funcionario explicó que históricamente en estas fechas se observan períodos de mayor circulación de virus gripales.

Atallah señaló que "la brisa de la Navidad siempre trae procesos gripales", por lo que el panorama actual es considerado normal dentro de esta época del año.

Medidas recomendadas y disponibilidad de la vacuna

Indicó que, en comparación con otras áreas de la región, el país se encuentra en mejores condiciones. Ante esto, recomendó a la población protegerse, acudir al médico ante la presencia de síntomas, utilizar mascarillas, evitar la automedicación y mantener el lavado frecuente de manos.