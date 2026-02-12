El ministro de Salud y la OPS niegan brote de VIH en el país

El ministro de Salud, Víctor Atallah, habló sobre la situación de VIH en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Salud, Víctor Atallah, negó ayer que en el país exista un brote del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y afirmó que República Dominicana muestra avances significativos en prevención, detección y tratamiento de la enfermedad.

El funcionario lamentó que se generen alarmas injustificadas, alegando que su propósito fue cambiar la atención tras el anuncio del Plan de Salud Mental 2026-2030. Atallah aseguró que la propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) desconoce el origen de esas informaciones.

"Yo tengo el mensaje de la directora de la OPS aquí, su viva voz diciéndome: ´No sabemos de dónde viene esto, qué pasa, de dónde salió´", comentó. La información sobre una supuesta epidemia de VIH en el país fue publicada por la página web argentina Infobae citando como fuente a la OPS.

El ministro explicó que, el VIH continúa siendo un tema de atención prioritaria. República Dominicana ha logrado reducir la transmisión del virus y fortalecer la detección temprana, lo que permite mejor control de la enfermedad.

"Estamos reduciendo la cantidad de personas que transmiten VIH, pero lo más importante, estamos aumentando la detección. La enfermedad que usted no detecta, no la trata, anda escondida y se pasa".

Atallah destacó que el país fue reconocido en 2025 por sus avances en VIH y resaltó la implementación de programas de prevención (PrEP), con el objetivo de reducir aún más la transmisión.

Atallah destacó que el país fue reconocido en 2025 por sus avances en VIH y resaltó la implementación de programas de prevención (PrEP), con el objetivo de reducir aún más la transmisión. Indicó que más de 60 iniciativas se trabajan de manera intensiva en este ámbito.

Señaló que el VIH es una enfermedad ampliamente estudiada en las últimas cuatro décadas y que no presenta cambios en su comportamiento. "El VIH es una epidemia en el mundo en los últimos 40 años. Aquí, en el país, estamos mejor que nunca. Hay acceso a retrovirales, acceso suficiente y seguro".

OPS aclara es falsa la noticia A través de un comunicado, la OPS aclaró que no ha declarado una epidemia de VIH en el país, tal como circuló en redes sociales. "En las Américas, se han logrado avances en la respuesta al VIH, aunque persisten desafíos. Según estimaciones de Onusida, en 2024 se registraron 170,000 nuevas infecciones por VIH y 38,000 muertes relacionadas con el Sida", detalla. Según las estadísticas del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), hasta diciembre de 2025, en República Dominicana vivían unas 85 mil personas con VIH, de las cuales, 56,550 recibían tratamiento antirretroviral gratuito.