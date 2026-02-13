Adimars y la Casc alertan que cápita diferenciada pondría en riesgo el Seguro Familiar de Salud

La advertencia fue realizada durante un encuentro encabezado por la presidenta de Adimars, Leyda Rivera de Berroa, junto a otros miembros del gremio. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adimars) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (Casc) advirtieron que la implementación de la cápita diferenciada por edad y sexo podría poner en riesgo la estabilidad del Seguro Familiar de Salud (SFS).

La medida fue aprobada mediante la rresolución 624-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), pero, según ADIMARS, su aplicación comprometería la sostenibilidad financiera del sistema y afectaría a trabajadores, empleadores y al Estado.

La advertencia fue realizada durante un encuentro encabezado por la presidenta de Adimars, Leyda Rivera de Berroa, junto a otros miembros del gremio, en una visita a la sede de la Casc. Allí expusieron los argumentos técnicos, jurídicos y financieros que —afirman— sustentan su oposición al esquema aprobado.

Rivera de Berroa sostuvo que, de aplicarse la cápita diferenciada únicamente por edad y sexo, al menos 10 Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) podrían desaparecer, lo que reduciría la competencia en el sistema.

En ese sentido, el consultor Elías Pacheco afirmó que la Superintendencia no ha presentado un estudio actuarial que respalde la medida. "Se están elaborando tarifas sin el debido sustento técnico", indicó.

De su lado, el médico José David Abel González expresó preocupación por el impacto que tendría la eventual salida de ARS pequeñas del mercado. "Más de un millón de afiliados podrían quedar con menos opciones y menor competencia", señaló.

Respaldo sindical

El presidente de la Casc, Gabriel del Río Doñé, manifestó el respaldo de esa organización sindical a ADIMARS y anunció que llevarán el caso ante las instancias correspondientes, al considerar que la disposición perjudica especialmente a los trabajadores.

Cuestionamientos técnicos

Adimars aclaró que no se opone al ajuste por riesgo como principio, pero cuestiona la forma en que fue concebido el modelo aprobado. Alega que un esquema basado solo en edad y sexo resulta insuficiente desde el punto de vista técnico y jurídico.

Según la entidad, los modelos internacionales de aseguramiento en salud incorporan múltiples variables, como prevalencia de enfermedades crónicas, multimorbilidad, condiciones geográficas, inflación médica y patrones de uso de servicios.

Asimismo, advierte que la implementación del nuevo esquema tendría un impacto financiero superior a los 10 mil millones de pesos en los primeros años, lo que podría presionar al alza las cotizaciones.

Reformas pendientes

El gremio también señaló que antes de introducir cambios de alto impacto financiero deben abordarse temas estructurales del sistema, como el fortalecimiento de la atención primaria, la regulación de medicamentos ambulatorios, el control del aumento de tarifas médicas y la reducción del gasto de bolsillo.

Finalmente, Adimars y la Casc hicieron un llamado al presidente de la República para que suspenda la implementación de la medida y convoque a un diálogo técnico más amplio. También expresaron confianza en que el Tribunal Superior Administrativo acoja la medida cautelar interpuesta.

"Solo así será posible fortalecer verdaderamente el Seguro Familiar de Salud y proteger a los trabajadores dominicanos", concluyó la entidad.