Marcha del CMD
Marcha del CMD

CMD suspende marcha al Palacio Policial tras reunión con la ministra Faride Raful

El gremio médico pospone la protesta programada para el 18 de febrero

Espera sanciones por atropello a médico

    Expandir imagen
    CMD suspende marcha al Palacio Policial tras reunión con la ministra Faride Raful
    El presidente del CMD, doctor Luis Peña Núñez, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. (FUENTE EXTERNA)

    El Colegio Médico Dominicano (CMD) suspendió este viernes la marcha hacia el Palacio de la Policía Nacional tras la apertura al diálogo con la autoridades del Ministerio de Interior y Policía.

    El presidente del CMD, doctor Luis Peña Núñez, anunció la suspensión de la movilización convocada para este miércoles 18 de febrero, en reclamo de mayores medidas de seguridad ante diversos episodios de agresiones, amenazas e inseguridad que enfrentan médicos y personal sanitario en hospitales del país.

    No obstante, el gremio llamó a todos los médicos a mantenerse atentos y vigilantes a las informaciones que emita el CMD una vez concluya el plazo de la investigación, señala una nota de prensa de la entidad.

    RELACIONADAS

    Diálogo 

    Peña Núñez, junto a miembros de la Junta Directiva Nacional, sostuvo un encuentro con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, con el objetivo de exigir justicia por el arresto del doctor Cristian Díaz, ocurrido el pasado 26 de enero en el Hospital Robert Reid Cabral.

    El conflicto se originó durante la emergencia del Día de Duarte, cuando el galeno fue detenido y esposado por agentes policiales en el área de emergencias del hospital, tras una acusación de agresión presentada por una usuaria.

    • Tras las investigaciones correspondientes, la Fiscalía emitió un dictamen favorable al médico, al no encontrar evidencias que sustentaran la denuncia, confirmando que el hecho no ocurrió.

    Piden sanciones 

    Durante la reunión, el CMD solicitó sanciones ejemplares para los agentes implicados, en especial para quien dio la orden del arresto; garantías de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan en los centros hospitalarios; y resarcimiento moral para el profesional afectado.

    De su lado, la ministra Raful informó que la investigación institucional inició hace varios días y aseguró que habrá sanciones contra los responsables.

