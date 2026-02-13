Gabinete de Salud se reúne con los gremios de enfermería para abordar las demandas del sector

La vicepresidenta Raquel Peña (al centro) encabezó la reunión con las enfermeras. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República y presidenta del Gabinete de Salud, Raquel Peña, sostuvo un encuentro junto al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, y representantes de los gremios de enfermería, donde fueron conocidos los distintos puntos de demanda del sector.

Durante la reunión, las autoridades escucharon los planteamientos presentados por las organizaciones de enfermeras y dispusieron realizar un levantamiento completo de las exigencias, así como del impacto económico que implicaría su aplicación, con el objetivo de evaluar posibles soluciones viables.

El doctor Landrón reiteró la disposición al diálogo y al trabajo conjunto con los gremios.





"Desde el Servicio Nacional de Salud , mantenemos el compromiso de escuchar al personal de enfermería y de avanzar en soluciones responsables que permitan fortalecer sus condiciones laborales sin afectar la sostenibilidad del sistema", expresó.

Asimismo, informó que en los próximos días las autoridades mantendrán contacto con los gremios para continuar el proceso de análisis de las demandas.

Compromisos y medidas del Gobierno para el sector salud

"Se realizará un levantamiento técnico y financiero que permita evaluar cada solicitud y su impacto económico, con miras a seguir dando pasos concretos que contribuyan a satisfacer las demandas del sector", indicó.

Las autoridades recordaron que durante la actual gestión, encabezada por el presidente Luis Abinader, el sector salud ha recibido importantes reivindicaciones, incluyendo aumentos salariales acumulados que superan el 45 %, además de otro incremento cercano al 30 %, así como el fortalecimiento del sistema de pensiones para el personal sanitario.

La vicepresidenta reiteró el compromiso del Gobierno de continuar fortaleciendo y apoyando al personal de enfermería, reconociendo su rol esencial dentro del sistema de salud y su impacto directo en la calidad de los servicios que recibe la población.

De acuerdo con las enfermeras, desde el año 2016 no les aplican los incentivos al tiempo en servicio y se han frenado los nombramientos de auxiliares y bachilleres técnicos. También solicitan mejoras de pensiones y asignación de las enfermeras contratadas durante la pandemia por Covid-19.