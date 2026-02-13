×
Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil: Raquel Arbaje resalta la importancia de la detección temprana

La actividad, respaldada por la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil, incluyó dinámicas recreativas y un espacio para que los pacientes escribieran sus sueños

    Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil: Raquel Arbaje resalta la importancia de la detección temprana
    La primera dama Raquel Arbaje comparte con niños que padecen cáncer en la Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) (FUENTE EXTERNA)

    La primera dama, Raquel Arbaje, conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil junto a niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento en la Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart).

    Durante la actividad, Arbaje reiteró la importancia de la detección oportuna y del acompañamiento humano como pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer infantil, al tiempo que destacó el compromiso de continuar fortaleciendo los servicios dirigidos a esta población.

    La jornada, caracterizada por un ambiente de esperanza y alegría, contó con el respaldo de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (Facci), aliada en el acompañamiento a pacientes oncopediátricos y sus familias.

    Como parte del programa, los pacientes participaron en el espacio lúdico "Cartas a mi yo del futuro", guiado por la psicóloga Leslie Medina, donde escribieron sus sueños, metas y deseos. La actividad buscó reforzar la motivación y el bienestar emocional de los menores en medio de sus tratamientos.

    El encuentro incluyó además la presentación de un ilusionista, quien ofreció dinámicas recreativas que generaron momentos de entretenimiento y esparcimiento para los asistentes.

    Diagnóstico temprano y atención integral

    La Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades, iniciativa impulsada por la primera dama, cumple un año y cuatro meses de servicio, período en el que ha fortalecido la atención integral y humanizada de pacientes pediátricos con diagnóstico oncológico.

    1. De acuerdo con los datos ofrecidos, en ese tiempo se han detectado de manera oportuna 105 nuevos casos de cáncer infantil y se han realizado 2,541 consultas especializadas en oncología, hemato-oncología, nutrición y cardio-oncología.

    Asimismo, se registran 548 hospitalizaciones de pacientes pediátricos que reciben quimioterapia u otras atenciones vinculadas a su tratamiento, además de más de 509 procedimientos diagnóstico-terapéuticos y 422 infusiones de quimioterapia en el Hospital de Día.

    En el área de soporte clínico y psicoemocional, la unidad ha desarrollado 3,150 intervenciones integrales, que incluyen consultas psicológicas y actividades lúdico-terapéuticas dirigidas a los pacientes y sus familias.

    Las autoridades indicaron que estos resultados reflejan el fortalecimiento de la capacidad nacional para la detección temprana y el tratamiento especializado del cáncer infantil, con servicios orientados a garantizar atención oportuna y centrada en el bienestar integral de los menores.

