Los episodios febriles recurrentes son síntomas de alerta de cáncer infantil. ( FUENTE EXTERNA )

El cáncer infantil es curable en el 70 % de los casos cuando se detecta de manera temprana, pero la demora en la referencia y el inicio tardío del tratamiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Así lo advirtió la doctora Wendy Gómez, encargada de la Unidad Oncopediátrica Uniendo Voluntades del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart), tras la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, efeméride que se celebra cada 15 de febrero.

La especialista dijo que la leucemia es el tipo más común, seguida de los tumores cerebrales, los linfomas y los sarcomas.

"Los cánceres de la niñez pueden ocurrir repentinamente y sin síntomas precoces, aunque tienen un índice de curación elevado si se actúa a tiempo", explicó Gómez a través de una nota de prensa.

Resaltó que, en muchos países latinoamericanos, el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de un año y se pronostica que 14 de cada 100,000 serán diagnosticados con enfermedades malignas.

"Los niños pueden presentar síntomas similares a los de enfermedades virales comunes, por eso es fundamental que padres y médicos estén preparados para detectar cualquier patología oncológica. La detección sigue siendo el factor básico", afirmó la doctora.

Signos de alerta

Entre los signos de alerta se encuentran fiebre persistente, pérdida de peso o apetito, palidez, fatiga, sangrados o moretones sin causa aparente, ganglios inflamados, dolor en huesos y articulaciones, fracturas espontáneas, alteraciones visuales, cambios en la conducta, vómitos matutinos y episodios febriles recurrentes sin origen definido.

"En al menos el 85 % de los casos se presentan estas señales", advirtió.

Plan Nacional de Cáncer Infantil

Desde 2018, la República Dominicana desarrolla el Plan Nacional de Cáncer Infantil (Penci-RD) 2023-2030, a través de un comité técnico integrado por el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, especialistas en hemato-oncología pediátrica y la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI).

Su objetivo es detectar e intervenir oportunamente la morbi-mortalidad del cáncer infantil mediante un abordaje intersectorial.

Entre los logros alcanzados figuran: El Manual de Detección Oportuna

El Curso Nacional de Cáncer Infantil

La campaña nacional de signos y síntomas de alerta temprana

La primera política pública en cáncer del país

El lanzamiento del Penci-RD 2023-2030

Asimismo, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) se ha integrado a la mesa técnica para analizar prestaciones y posibles nuevas coberturas.

Sobre la Unidad

La Unidad Onco-pediátrica Uniendo Voluntades del Incart, inaugurada en abril de 2024, cuenta con 37 camas, seis consultorios, Unidad de Cuidados Intensivos, dos quirófanos y 12 espacios de Hospital de Día.

Desde su apertura operativa el 30 de septiembre de 2024, ha incrementado su producción en más del 200 %, con 105 nuevos diagnósticos, 2,542 consultas ambulatorias y 548 hospitalizaciones, entre otros servicios, mientras se proyecta la creación de un Registro Nacional de Cáncer Infantil para fortalecer la respuesta nacional.