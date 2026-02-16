CMD suspende marcha hacia el Palacio de la Policía tras encuentro con la ministra Faride Raful

El doctor Cristian Díaz (3ero de derecha a izquierda), acusado de golpear a la madre de una paciente, estuvo presente en el encuentro entre Faride Raful, ministra de Interior y Policía, y el CMD. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) suspendió la marcha convocada para este miércoles 18 de febrero hacia el Palacio de la Policía Nacional, tras sostener un encuentro con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, y miembros de la Junta Directiva Nacional calificaron como "crucial" la reunión, en la cual se discutió el tema de la seguridad hospitalaria, reavivado por el CMD tras el arresto el pasado 26 de enero en el Hospital Robert Reid Cabral del pediatra Cristian Díaz, acusado de golpear a la madre de una paciente.

A través de una nota de prensa, Peña Núñez calificó dicho arresto como "arbitrario" y aseguró que las autoridades se comprometieron a investigar y sancionar a los responsables del hecho.

Peña Núñez recordó que el conflicto se originó en la Emergencia del hospital en el feriado por el Día de Duarte, cuando el doctor Díaz fue detenido y esposado por agentes policiales tras una acusación de agresión presentada por una usuaria.

"Sin embargo, tras las investigaciones correspondientes, la Fiscalía emitió un dictamen favorable al galeno al no encontrar evidencia que sustentara la denuncia, confirmando que el hecho nunca ocurrió", asegura el texto.

Investigación policial

Durante el encuentro, el CMD solicitó sanciones ejemplares para los agentes involucrados, especialmente para quien dio la orden del arresto, garantías de seguridad para evitar que hechos similares se repitan en los hospitales y un resarcimiento moral para el profesional afectado.

En tanto, la ministra Raful abordó este lunes el tema durante el encuentro semanal que realiza con miembros de la prensa.

"Desde la Policía Nacional se está dirigiendo un proceso de investigación que esta semana vamos a compartir con ellos (el CMD), a ver cómo fue la política actuante de los agentes policiales que llegaron en el momento tras recibir una denuncia a través del Sistema Nacional de Vigilancia 9-1-1 y luego cómo fue el proceso que se dio hasta conducirlo a la Fiscalía de turno en ese momento, que después otorgó la libertad del médico", comentó.

"Todas esas incidencias que se están trabajando con la debida investigación que manda el protocolo policial", agregó.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de reforzar la seguridad hospitalaria, la funcionaria indicó que es un punto que se puede mejorar, pero, reconoció que es necesario reclutar nuevos agentes.

"Saben que la Policía Nacional tiene limitaciones también en materia de agentes policiales que tenemos en este momento y que estamos en este proceso de reforma tratando de fortalecer en ese sentido con el nuevo reclutamiento", señaló.

"No solamente en la red hospitalaria, sino también en los centros educativos que nos hacen bastante falta", concluyó Raful.