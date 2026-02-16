El hospital provincial Matías Ramón Mella en Dajabón puso ayer en funcionamiento su primera fase de servicio, pero algunos detalles en su planta física llamaron la atención y generaron críticas entre los ciudadanos que acudieron a consultas.

Desde la entrada principal del centro se observaron plafones quitados y detalles inconclusos en la infraestructura exterior. Asimismo, en el pasillo donde opera el área de consultas se vieron desperfectos en paredes y terminaciones, como desprendimiento de pintura en el techo.

También había una gran cantidad de basura en el patio trasero del hospital, así como aberturas expuestas en los pozos sépticos y filtrantes, lo que representa un riesgo sanitario y proyecta una imagen de abandono en una obra recién entregada.

Críticas de ciudadanos

Rafael Cruz, residente en la provincia, manifestó su

ante lo que considera un "

. "No es posible que sin haber comenzado a funcionar en su totalidad ya presente estas fallas. Eso preocupa porque estamos hablando de una obra nueva", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/whatsapp-image-2026-02-16-at-125234-pm-22911daa.jpeg Orificios en el plafón del área de consultas. (JAVIER GENAO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/5e6a9d1e-70b7-4a41-994e-cf2e0fbd7e03-19bac8a5.jpg Parte de un plafón dañado quitado. (JAVIER GENAO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/1bf7b576-6ed7-4b90-8a36-6f1f4f9a98c5-7835cd76.jpg Abertura en pozo séptico. ‹ >

En ese mismo tenor se pronunció Ana Recio, quien calificó la situación como "un total desastre" y solicitó que se abra una investigación para determinar responsabilidades. Recio también señaló que las autoridades de Dajabón se habían mantenido en silencio ante la situación.

Reacción del SNS

Posterior a la publicación, el Servicio Nacional de Salud Noroeste dijo que el centro opera con normalidad e indicó que se avanza conforme a la planificación operativa, "garantizando una atención segura, oportuna y de calidad".

Expuso que como parte del "proceso habitual posterior a la puesta en funcionamiento de una obra de esta magnitud, se mantiene un monitoreo técnico continuo, junto a ajustes y mantenimientos preventivos contemplados dentro del período de seguimiento y garantía".

"Durante estas revisiones, podría retirarse momentáneamente algún plafón como parte de los trabajos normales de supervisión y mantenimiento, sin afectar la operatividad del hospital ni la calidad de los servicios ofrecidos", explicó.

Agregó que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) continúa realizando trabajos técnicos complementarios y revisiones en áreas específicas, "propias de esta etapa, que son atendidas oportunamente".

"Reafirmamos el compromiso con la provincia Dajabón, asegurando el fortalecimiento progresivo del centro y la ampliación continua de su cartera de servicios en beneficio de toda la comunidad", indicó en una respuesta a Diario Libre.