hospital de Dajabón
hospital de Dajabón

VIDEO | A menos de un mes de inaugurado, hospital de Dajabón tiene plafones quitados

Residentes criticaron la situación

El SNS dice que el retiro de plafones es parte de los trabajos técnicos complementarios dentro del periodo de garantía

    El hospital provincial Matías Ramón Mella en Dajabón puso ayer en funcionamiento su primera fase de servicio, pero algunos detalles en su planta física llamaron la atención y generaron críticas entre los ciudadanos que acudieron a consultas. 

    Desde la entrada principal del centro se observaron plafones quitados y detalles inconclusos en la infraestructura exterior. Asimismo, en el pasillo donde opera el área de consultas se vieron desperfectos en paredes y terminaciones, como desprendimiento de pintura en el techo.

    También había una gran cantidad de basura en el patio trasero del hospital, así como aberturas expuestas en los pozos sépticos y filtrantes, lo que representa un riesgo sanitario y proyecta una imagen de abandono en una obra recién entregada.

    Críticas de ciudadanos

     Rafael Cruz, residente en la provincia, manifestó su indignación ante lo que considera un "deterioro prematuro". "No es posible que sin haber comenzado a funcionar en su totalidad ya presente estas fallas. Eso preocupa porque estamos hablando de una obra nueva", expresó.
    Expandir imagen
    Orificios en el plafón del área de consultas.
    Expandir imagen
    Parte de un plafón dañado quitado.
    Expandir imagen
    Abertura en pozo séptico.
      En ese mismo tenor se pronunció Ana Recio, quien calificó la situación como "un total desastre" y solicitó que se abra una investigación para determinar responsabilidades. Recio también señaló que las autoridades de Dajabón se habían mantenido en silencio ante la situación.

      Reacción del SNS

      Posterior a la publicación, el Servicio Nacional de Salud Noroeste dijo que el centro opera con normalidad e indicó que se avanza conforme a la planificación operativa, "garantizando una atención segura, oportuna y de calidad".

      Expuso que como parte del "proceso habitual posterior a la puesta en funcionamiento de una obra de esta magnitud, se mantiene un monitoreo técnico continuo, junto a ajustes y mantenimientos preventivos contemplados dentro del período de seguimiento y garantía". 

      "Durante estas revisiones, podría retirarse momentáneamente algún plafón como parte de los trabajos normales de supervisión y mantenimiento, sin afectar la operatividad del hospital ni la calidad de los servicios ofrecidos", explicó.

      Agregó que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) continúa realizando trabajos técnicos complementarios y revisiones en áreas específicas, "propias de esta etapa, que son atendidas oportunamente".

      "Reafirmamos el compromiso con la provincia Dajabón, asegurando el fortalecimiento progresivo del centro y la ampliación continua de su cartera de servicios en beneficio de toda la comunidad", indicó en una respuesta a Diario Libre.

       
      TEMAS -