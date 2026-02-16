"Sin salud mental no hay salud física", advierte SP en conmemoración del Día del Psiquiatra

Autoridades de Salud Pública participaron en un conversatorio sobre salud mental en ocasión del Día del Psiquiatra. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y el Departamento de Salud Mental, conmemoró este lunes el Día Nacional del Psiquiatra con un acto en el que se destacó la labor de estos profesionales, cuyo trabajo se centra en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales.

En el marco de la actividad, se resaltó el papel fundamental que desempeñan los psiquiatras en la sociedad, así como su aporte a la atención de las personas que enfrentan condiciones de salud mental. Asimismo, se exhortó a impulsar políticas públicas orientadas a garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud.

Durante las palabras centrales, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó la importancia de la salud mental y el rol de los psiquiatras en la sociedad.

Señaló que la conmemoración del Día Nacional del Psiquiatra constituye una oportunidad para reconocer la necesidad de escuchar y comprender a los pacientes, subrayando que la salud mental es fundamental para el bienestar físico y social.

"Conmemorar el Día del Psiquiatra es reconocer una de las especialidades que hoy en día tiene gran relevancia para la salud del pueblo. He aprendido mucho y he entendido el valor preciso de esta especialidad, que busca no solo mejorar la salud mental del individuo, sino también el gran impacto que tiene en la salud social y colectiva", expresó el ministro a través de una nota de prensa.

Atallah precisó que la salud mental es una prioridad para el Estado, destacando además la conexión que existe entre la salud mental y la educación.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a priorizar su bienestar emocional y psicológico como parte esencial de la vida.

Sin salud mental no hay salud física

De su lado, Julio Ravelo Astacio, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría (SDP), afirmó que la salud mental está tomando un nuevo rumbo en el país y que, en lo adelante, se deben definir áreas, compromisos y responsabilidades para fortalecer esta rama.

"Sin salud mental no hay salud física, y esto debe quedar claro", expresó, al tiempo que resaltó el trabajo realizado por el Ministerio de Salud y los avances del Plan Nacional de Salud Mental, indicando que tanto las autoridades como la ciudadanía en general deben respaldar esta iniciativa.

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, señaló que la mente humana es lo más complejo que existe y expresó que la celebración de este día constituye un merecido reconocimiento a los profesionales que asumen la responsabilidad de trabajar por la salud mental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas.

Conversatorio

Como parte de la conmemoración, se realizó un conversatorio en el que se abordaron diversos aspectos relacionados con el desarrollo de la psiquiatría en la República Dominicana, generando un espacio de debate en el que participaron profesionales del área y estudiantes, quienes intercambiaron experiencias y reflexiones.

Alejandro Uribe, del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, tuvo a su cargo la disertación titulada "Historia de la Enseñanza en la Escuela de Psiquiatría en la República Dominicana", mientras que el psiquiatra Fernando Sánchez Martínez presentó la ponencia "Psiquiatría Dominicana: antecedentes, situación actual y perspectivas".

Avances en salud mental

Recientemente, el ministro de Salud Pública presentó los avances en materia de salud mental en la República Dominicana, que contemplan la habilitación de un nuevo marcador numérico para el Centro de Contacto de Salud Mental y la modificación de la Ley 12-06 sobre Salud Mental, con énfasis en la prevención, la acción comunitaria, el fortalecimiento de la atención primaria y la integración social.

Asimismo, se anunció el aumento de 137 a 500 camas para la atención de pacientes y la ampliación de 18 a 89 Unidades de Intervención en Crisis disponibles en el país.

