SNS afirma hospital Matías Ramón Mella de Dajabón opera con normalidad tras denuncias de fallas

El Servicio Nacional de Salud (SNS) aseguró este lunes que el Hospital Matías Ramón Mella, en Dajabón, opera con normalidad y que ya fue habilitada una primera fase de servicios, que incluye las áreas de Consultas Externas y Laboratorio.

La aclaración surge en respuesta a una información que publicó Diario Libre en la que se señalaba presuntos signos de construcción defectuosa y trabajos inconclusos en el centro de salud.

En relación con estos señalamientos, el SNS explicó que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) continúa realizando trabajos técnicos complementarios y revisiones en áreas específicas, propias de esta etapa del proyecto, los cuales, aseguró, son atendidos oportunamente.

Indicó que, tras su reciente inauguración, el hospital avanza conforme a su planificación operativa, garantizando una atención segura, oportuna y de calidad.

Destacó que esta apertura representa un paso importante en la ampliación progresiva de los servicios hospitalarios en la provincia Dajabón.

Monitoreo continuo

La entidad precisó que, como parte del proceso habitual posterior a la puesta en funcionamiento de una obra de esta magnitud, se mantiene un monitoreo técnico continuo, así como ajustes y mantenimientos preventivos contemplados dentro del período de seguimiento y garantía.

Agregó que durante estas revisiones podría retirarse momentáneamente algún plafón, como parte de los trabajos normales de supervisión y mantenimiento, sin que esto afecte la operatividad del hospital ni la calidad de los servicios ofrecidos.

El SNS reafirmó su compromiso y aseguró que continuará fortaleciendo de manera progresiva el centro de salud y ampliando su cartera de servicios en beneficio de la comunidad.