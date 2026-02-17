Más cobertura y nuevas moléculas: la apuesta de Salud Pública contra el cáncer infantil

Las autoridades del sector Salud presentaron el plan nacional contra el cáncer infantil y avances en cobertura médica. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Hace tres años, Nayla Suárez recibió un diagnóstico devastador. Su pequeña hija, Esmely Sofía, con apenas tres años, había arrojado un resultado positivo a meduloblastoma, uno de los diferentes tipos de cáncer infantil.

"No podía caminar, todo el tiempo quería dormir. La llevé al pediatra y me dijo que era solo gripe, pero yo sabía que no", narró la joven madre.

De acuerdo con estadísticas de Seguro Familiar de Salud, en 2025, en República Dominicana se diagnosticaron 616 casos de cáncer infantil, (284 pacientes masculinos y 332 femeninos), cifras inferiores a los 1,385 repostados en 2024 (646 masculinos y 739 femeninos).

Esta situación movilizó a las autoridades de Salud Pública a crear un plan con miras al año 2030, con el fin de aumentar la tasa de supervivencia y facilitar el acceso a medicamentos.

"El cáncer es un diagnóstico duro, pero ponerle el apellido 'infantil', lo hace difícil de tragar", dijo el ministro de Salud, Víctor Atallah, al iniciar el discurso central del acto en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se celebra cada 15 de febrero.

El funcionario destacó que, hace 10 años, la tasa de supervivencia por cáncer infantil era del 20 al 30 % de la población afectada, cifras que hoy día se mantienen entre 55 y 62 %. En países desarrollados, con sistemas fortalecidos, llega hasta un 80 %.

"El problema no es la enfermedad, es el sistema", confesó.

Para ello, el Gobierno Central, organismos internacionales y sociedades médicas trabajaron en la creación del Plan Estratégico Nacional de Cáncer Infantil 2023-2030.

Según comentó Atallah, el compromiso de dicho plan es hacer que el diagnóstico llegue a tiempo, que el tratamiento sea óptimo y continuo, que el acompañamiento al paciente y sus familiares sea digno y que cada vez se puedan tocar más campanas, indicativo de un niño libre de cáncer.

"Pero, se necesitan fondos", acotó el doctor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/whatsapp-image-2026-02-17-at-121433-pm-d97ecd0c.jpeg El ministro de Salud, Víctor Atallah, durante su discurso central. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Inclusión de cinco moléculas

La directora de aseguramiento en Salud de los regímenes contributivos y planes de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), explicó que, en 2025, las aseguradoras pagaron 161 millones de pesos en cobertura a menores de edad por diagnósticos de cáncer infantil.

De 291 prestaciones, 245 ya están en el catálogo y reciben cobertura en los regímenes contributivo y subsidiado.

Restan 45 que deben incluirse dentro de los servicios de salud, ya que no reciben cobertura para fármacos, procedimientos y apoyo diagnóstico.

Sobre las limitaciones, Díaz mencionó el costo de los medicamentos y el conjunto de servicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/whatsapp-image-2026-02-17-at-121435-pm-593e5187.jpeg Madres, pacientes y autoridades de salud durante el acto por el Día Internacional del Cáncer Infantil, donde se anunciaron medidas para mejorar la supervivencia y el acceso a tratamientos. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Como propuesta, la Sisalril plantea la creación del Fondo de Medicamentos de Alto Costo, con una cuenta administrada por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo que permitiría planificar los recursos en base a la población esperada y elevar el techo actual de 2,090,000 pesos en cobertura por afiliado.

De igual modo, anunció que, de 14 moléculas que se están analizando para la inclusión en el catálogo de cobertura, cinco son específicas para tratar el cáncer infantil.



