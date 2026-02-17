×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hospitalizaciones prevenibles
Hospitalizaciones prevenibles

Informe de Sisalril y OPS revela más de 395 mil hospitalizaciones en RD pudieron haberse prevenido

Gastroenteritis, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, afecciones respiratorias e hipertensión causaron el 60.6 % de los casos

    Expandir imagen
    Informe de Sisalril y OPS revela más de 395 mil hospitalizaciones en RD pudieron haberse prevenido
    Los costos por hospitalizaciones prevenibles sumaron 12.4 mil millones de pesos en cinco años. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentaron este martes un informe sobre las Hospitalizaciones Evitables en el Seguro Familiar de Salud (SFS), durante el período 2019-2024.

    Los resultados revelaron que en cinco años se produjeron 395,248 hospitalizaciones que pudieron haberse prevenido con un tratamiento ambulatorio oportuno, teniendo una incidencia del 52 % en mujeres y 48 % en hombres, representando el 16 % de los egresos hospitalarios del período.

    Las principales causas de las hospitalizaciones evitables incluyeron:

    Objetivos

    De acuerdo con una nota de prensa, el objetivo del análisis desarrollado por la Sisalril y la OPS es generar evidencia estratégica que contribuya a crear las condiciones para optimizar los recursos en el SFS, orientadas a la reducción de los internamientos innecesarios, como un mecanismo clave para fortalecer la Atención Primaria de Salud, asegurando acceso efectivo a servicios de calidad y con mayor sostenibilidad.

    En el informe se recomendó priorizar paquetes de intervenciones en Atención Primaria en Salud para control cardio metabólico y prevención secundaria, incluyendo estrategias estandarizadas y de mejora continua.

    Con la presentación del estudio "Hospitalizaciones Evitables por Condiciones Sensibles a la Atención Ambulatoria en el Seguro Familiar de Salud", ambas entidades afianzaron su compromiso para elaborar estrategias y recomendaciones de políticas públicas que contribuyan a robustecer el Seguro Familiar de Salud en beneficio de los ciudadanos.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.