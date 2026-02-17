Informe de Sisalril y OPS revela más de 395 mil hospitalizaciones en RD pudieron haberse prevenido

Los costos por hospitalizaciones prevenibles sumaron 12.4 mil millones de pesos en cinco años. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentaron este martes un informe sobre las Hospitalizaciones Evitables en el Seguro Familiar de Salud (SFS), durante el período 2019-2024.

Los resultados revelaron que en cinco años se produjeron 395,248 hospitalizaciones que pudieron haberse prevenido con un tratamiento ambulatorio oportuno, teniendo una incidencia del 52 % en mujeres y 48 % en hombres, representando el 16 % de los egresos hospitalarios del período.

Las principales causas de las hospitalizaciones evitables incluyeron:

Gastroenteritis

D iabetes mellitus

Enfermedades cerebrovasculares

Afecciones respiratorias bajas

Hipertensión



Concentrando el 60.6 % de los casos evitables y representando un costo de aproximadamente 12.4 mil millones de pesos por concepto de servicios prestados.

Objetivos

De acuerdo con una nota de prensa, el objetivo del análisis desarrollado por la Sisalril y la OPS es generar evidencia estratégica que contribuya a crear las condiciones para optimizar los recursos en el SFS, orientadas a la reducción de los internamientos innecesarios, como un mecanismo clave para fortalecer la Atención Primaria de Salud, asegurando acceso efectivo a servicios de calidad y con mayor sostenibilidad.

En el informe se recomendó priorizar paquetes de intervenciones en Atención Primaria en Salud para control cardio metabólico y prevención secundaria, incluyendo estrategias estandarizadas y de mejora continua.

Con la presentación del estudio "Hospitalizaciones Evitables por Condiciones Sensibles a la Atención Ambulatoria en el Seguro Familiar de Salud", ambas entidades afianzaron su compromiso para elaborar estrategias y recomendaciones de políticas públicas que contribuyan a robustecer el Seguro Familiar de Salud en beneficio de los ciudadanos.

