Daniel Rivera encabeza segunda entrega de programa "Sonrisa Santiaguera"

El senador Daniel Rivera (centro) junto a personalidades del sector salud durante la segunda entrega del programa "Sonrisa Santiaguera", realizada en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez. ( FUENTE EXTERNA )

El senador de la provincia Santiago, Daniel Rivera, encabezó este miércoles la segunda entrega del programa "Sonrisa Santiaguera", una una iniciativa que amplía el acceso a servicios odontológicos integrales y que ha brindado atención integral a más de 300 residentes de la provincia.

Hasta la fecha, esta ha beneficiado a 302 pacientes, con un total de 2,979 procedimientos realizados, y ha dado de alta a 117 personas, 29 durante la primera etapa y 88 en la segunda, con una inversión que alcanza los 2,036,701.00 pesos.

Durante su intervención, el senador Daniel Rivera destacó que el mismo es promovido por la Oficina Senatorial de Santiago en coordinación con el Departamento de Odontología y Cirugía Maxilofacial del hospital y el Servicio Nacional de Salud (SNS), responde a la necesidad de ofrecer soluciones concretas a quienes no cuentan con recursos para acceder a tratamientos especializados.

"Una sonrisa renovada no solo transforma un rostro, transforma una vida. Con salud bucal devolvemos dignidad, confianza y esperanza a nuestros ciudadanos", explicó el legislador.

Prevención de enfermedades

Asimismo, señaló que la salud bucal está directamente vinculada con la prevención de enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, por lo que invertir en este tipo de programas representa también una apuesta por el bienestar integral de la población.

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón expresó que este tipo de iniciativas refuerza la atención pública en Santiago.

"Sonrisa Santiaguera fortalece la atención pública en esta provincia y demuestra que, trabajando de manera coordinada con las instituciones locales, podemos ofrecer servicios de calidad que impactan directamente en la vida de los ciudadanos", enfatizó Landrón.

En tanto, la directora del programa y del Departamento de Odontología del hospital, Carmen Luisa Suárez indicó que la rehabilitación oral no es un lujo, sino una necesidad de bienestar integral, puesto que cada tratamiento contribuye a mejorar la nutrición, la función masticatoria, la seguridad al hablar y, sobre todo, la confianza y dignidad de quienes se benefician.

"Cuando devolvemos la función masticatoria, protegemos la nutrición y la salud general. Cuando mejoramos el habla, devolvemos seguridad. Cuando restauramos una sonrisa, devolvemos confianza y dignidad", expresó Suárez.

Finalmente, el director del hospital, José Luis Bautista Sosa, reconoció la visión del senador Rivera y el compromiso del SNS.

"Gracias, senador, por convertir su compromiso en acciones concretas que ya están marcando una diferencia real en la vida de nuestros pacientes. Gracias al doctor Landrón, al doctor Bournigal y a todo el equipo del SNS por apoyar un proyecto de impacto humano y sanitario", afirmó Bautista.

La actividad celebrada en el Auditorio Leocadio Peña del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, reunió a autoridades del sector salud, personal médico, pacientes beneficiados y estudiantes de odontología, quienes conocieron los avances y el impacto social alcanzado por este proyecto.