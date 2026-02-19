Casos de dengue se duplican en primeras semanas del año en comparación a igual período en 2025

La eliminación de criaderos siempre será la mejor medida preventiva contra el dengue. ( FUENTE EXTERNA )

Los casos de dengue registrados en el país se han duplicado en las primeras semanas del año en comparación con el mismo período de 2025, según datos oficiales.

Hasta la semana epidemiológica número 5 del año 2025 se habían notificado 17 casos de la enfermedad. Sin embargo, en igual período de 2026, las autoridades del Ministerio de Salud Pública reportan 30 casos, un aumento significativo en la incidencia, duplicando la cantidad de casos confirmados, luego de evaluar a 132 pacientes sospechosos.

Actualmente, el boletín epidemiológico indica que, hasta el 7 de febrero, la incidencia de dengue en el país es de 2.83 por cada 100,000 habitantes. Esto evidencia un aumento relativo de la tasa de incidencia de 72 % respecto al mismo período del año anterior, cuando la cifra se situaba en 1.65.

Las provincias con mayor incidencia (por 100,000 habitantes) son: Valverde (33.85), Elías Piña (16.66), La Altagracia (15.4), Duarte (10.3), San Juan (9.88) y Monte Cristi (8.63).

El dengue, enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, suele presentar un comportamiento estacional, con mayor circulación en períodos de lluvias y altas temperaturas.

Los grupos etarios con mayor número de casos se encuentran las edades de 10-19 años, seguido de los que tienen de 5 a 9 años. No hay muertes asociadas.

Tétanos

Otra enfermedad que muestra alza en los casos es el tétanos, pasando de un caso reportado en la semana 5 del año pasado a siete casos en este 2026. La incidencia pasó de 0.10 por cada 100,000 habitantes a 0.66, un incremento de 582 %.

Asimismo, las autoridades sanitarias reportan dos muertes asociadas a tétanos en los últimos siete días.

Malaria

Durante la Semana Epidemiológica (SE) 05, Salud Pública y la Dirección de Epidemiología registraron 665 pacientes sospechosos de malaria, de los cuales 12 resultaron positivos a esta enfermedad transmitida por el mosquito Anopheles.

En los que va de 2026, el total de confirmados es 17, cifra muy por debajo de los 134 contabilizados en 2025.

La distribución de los casos confirmados de malaria evidencia una concentración en los focos de Guayabal, con 12 casos, y San Juan, con tres casos, los cuales continúan comportándose como las principales áreas de transmisión activa.

Los focos de Castañuelas y Santo Domingo Este reportaron únicamente un caso cada uno, reflejando una transmisión esporádica y de menor intensidad.

Las autoridades indican que el patrón sugiere la persistencia de condiciones favorables para la transmisión en Guayabal y San Juan, posiblemente relacionadas con factores ambientales, socioeconómicos o brechas operativas en las intervenciones de control vectorial y vigilancia epidemiológica.

Muertes maternas e infantiles

Durante la Semana Epidemiológica (SE) 05 se notificaron cuatro fallecimientos, todos correspondientes a mujeres de nacionalidad haitiana.

Estas defunciones se concentraron en dos etapas críticas del proceso reproductivo: dos muertes ocurrieron durante el parto y las otras dos durante el puerperio, el período de 42 días que sigue luego del parto, donde el organismo materno retorna a su condición pregestacional.

Desde inicios de 2026, el país registra ocho muertes maternas.

En el caso de las muertes infantiles, los organismos oficiales reportan 29 nuevos fallecimientos, un total de 154 desde enero de este año.

Otras enfermedades

De enfermedad meningocócica, el boletín señala un nuevo caso confirmados, elevando a cuatro el total de casos en lo que va de 2026.

Durante esta semana no hubo reportes de leptospirosis, difteria ni tosferina.

Hubo 23 pacientes con infección respiratoria aguda grave (IRAG).

