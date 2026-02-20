El Ministerio de Salud realiza la jornada "Más Salud y Bienestar" con servicios gratuitos en Baní

El ministro Víctor Atallah habló con comunitarios de Baní durante la jornada inaugural de "Más Salud y Bienestar" en esa localidad. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud puso a disposición de la población de Baní una amplia variedad de servicios médicos gratuitos durante el operativo médico, "Más Salud y Bienestar", que incluyeron consultas en medicina general, pediatría, ginecología y cardiología.

De igual manera, servicios de odontología, entrega de medicamentos, realización de estudios diagnósticos como electrocardiogramas y sonografías, jornadas de vacunación, toma de presión arterial y pruebas de glicemia, así como orientación preventiva y charlas educativas sobre el cuidado de la salud.

La misma, tiene como objetivo fortalecer la prevención, facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud de calidad a comunidades vulnerables y garantizar atención oportuna a cientos de familias locales.

La jornada, que se realiza en la Escuela Máximo Gómez del municipio de Baní, provincia Peravia, se extenderá hasta este sábado 21, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La jornada inaugural estuvo encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atallah, quien indicó que el programa "Más Salud" se consolida como una iniciativa que no solo brinda asistencia médica inmediata, sino que también fomenta la educación sanitaria sobre la importancia de los chequeos preventivos para identificar factores de riesgo y reducir enfermedades prevenibles, impactando positivamente a las comunidades.

Destacó que el operativo forma parte de una estrategia integral para fortalecer la atención primaria y promover una cultura de prevención en la población.

El titular de Salud explicó que esta es una estrategia integral que no solo ofrece consultas y medicamentos en el momento, sino que conecta a cada paciente con los centros de primer nivel de atención, entregándoles un "pasaporte de salud" y garantizando seguimiento continuo durante todo el año.

"Si la gente no participa y no acude a este tipo de actividades, el esfuerzo se pierde", expresó.

El ministro también hizo un llamado a los líderes comunitarios, pastores y padres de familia a comprender que la salud es uno de los componentes más importantes para el desarrollo humano, señalando que al atender a una persona, se protege a toda una familia.

"Donde la salud llega primero, los problemas llegan más tarde. Cada presión arterial controlada puede evitar un infarto y que cada niño vacunado representa la prevención de una enfermedad en el futuro", afirmó.

En tanto el senador de la provincia Peravia, Julio Fulcar, resaltó que estas jornadas se realizan sin ningún tipo de condicionamiento, permitiendo que toda persona pueda acceder libremente a los servicios.

"La salud es un derecho de todos", indicó.

Asimismo, el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, Padre Bartolomé Marte, aseguró que la salud la componen varios factores como la disciplina, el ejercicio y la buena alimentación.

"A veces la solución no está solo en los medicamentos, sino en cómo se lleva en la vida de manera más equilibrada", comentó.

Detalles de la jornada

En el transcurso del operativo los asistentes tendrán acceso a las diferentes especialidades, toma de presión arterial, pruebas de glicemia, orientación nutricional, vacunación, charlas educativas y otros servicios preventivos, con el apoyo de personal médico y técnico del sistema nacional de salud.

Asimismo, están disponibles servicios complementarios como vacunación para animales domésticos, procesos de carnetización del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y entrega gratuita de medicamentos esenciales, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-20-at-120833-pm-deb2f7d5.jpeg Un paciente se toma la presión durante la jornada Más Salud y Bienestar en Baní. (FUENTE EXTERNA)

Estuvieron presentes en la jornada la gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez, la representante en el país de la Organización Panamerica de la Salud (OPS) en República Dominicana, Alba María Ropero, diputados y representantes de Sociedades Médicas Especializadas, entre otros.

También asistieron por el Ministerio, los viceministros de Gestión de Riesgos y Samud Ambiental, Gina Estrella, Eladio Pérez, Salud Colectiva, Luis Nelson Rosario, de las Direcciones Provinciales; Raysa Bello, Asistencia Social.