Salud Pública asegura dengue está "totalmente controlado" a pesar de casos duplicar cifras de 2025

El ministro de Salud, Víctor Atallah habló sobre la situación del dengue en el país. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Ministerio de Salud Pública informó que el dengue se encuentra bajo control en el país, tras reportarse 30 casos acumulados en las últimas cinco semanas y 18 meses sin registrar muertes por esta causa.

"Siempre en estos meses hay un poquito más de casos, pero eso está controlado", aseguró el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

A pesar de no ser una cantidad exorbitante, el punto que llamó la atención fue al comparar estas cifras con los datos de 2025 contenidas en el boletín epidemiológico de la Semana 5, cuando en ese mismo período se contabilizaban solo 17 casos, prácticamente, la mitad de la cifra actual.

Atallah afirmó que la República Dominicana se mantiene como líder regional en el manejo de la enfermedad.

"El dengue está totalmente controlado en el país. Somos líderes regionales", sostuvo.

Prevención

El funcionario detalló que las Direcciones Provinciales de Salud (DPS) trabajan de manera continua en labores de prevención y control del mosquito transmisor.

"El dengue es una situación que, en este país, gracias a Dios, está totalmente controlado", repitió.

Además de dengue, afirmó que otras enfermedades transmitidas por vectores como zika y chicungunya también se encuentran dentro de los parámetros de control.

El doctor reiteró el compromiso del Ministerio de mantener las acciones de vigilancia epidemiológica para evitar brotes y preservar los resultados alcanzados.

El dengue es una enfermedad causada por un virus que se propaga por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti.

El dengue causa fiebre y una erupción cutánea

Los síntomas duran aproximadamente una semana

En caso de gravedad, puede provocar shock, sangrando interno, e incluso la muerte