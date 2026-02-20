Salud Pública analizará con las Sociedades de Psicología y Psiquiatría el auge de los "therians"

Los therians son personas que aseguran sentirse vinculadas internamente con un animal real. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó que trabaja junto a las Sociedades de Psiquiatría y de Sicología para analizar el fenómeno social relacionado con los denominados "therians", que ha generado debate en distintos sectores.

"Nosotros, del punto de vista del Ministerio, estamos trabajando con la Sociedad de Psiquiatría y la Sociedad de Psicología al tanto", contestó el ministro Víctor Atallah al ser cuestionado el viernes sobre el auge y popularidad obtenida en los últimos días por este fenómeno que resulta atractivo para el público, en su mayoría, adolescente.

Un therian es una persona que se identifica como un animal y no como humano, sosteniendo que no se trata de un disfraz, un juego de rol ni necesariamente de una preferencia estética, sino de una vivencia que lo hace sentir que lleva el animal escogido a lo interno de su ser.

En redes sociales circula una convocatoria abierta para este 26 de febrero, donde se invita a los therians de República Dominicana a un "junte", pautado para las 3:00 de la tarde en el Parque Juan Pablo Duarte, en la Zona Colonial.

El ministro Atallah explicó que el abordaje de este fenómeno social se realizará desde el ámbito técnico y científico, sin estigmatizar a ninguna persona.

"Nosotros no estigmatizamos a nadie, porque no tenemos que estigmatizar a nadie", afirmó.

Indicó que el Ministerio, a través del Departamento de Salud Mental y en coordinación con el Servicio Nacional de Salud (SNS), evalúa la situación para determinar su impacto.

¿Moda pasajera?

El doctor Atallah consideró que podría tratarse de un fenómeno temporal.

"Creo que la gente vio uno, dos y se sumaron diez más y 15 más. A la gente le gusta sumarse a las cosas... esperar que la moda pase, porque deduzco que es una moda temporal", expresó.

No obstante, reconoció que el surgimiento simultáneo de estos comportamientos llama la atención y amerita análisis.

"Creo que algo está pasando que está motivando que de repente esté saliendo todo este tipo de cosas", señaló.

El ministro hizo un llamado de atención para recordarle a los ciudadanos que "ese tipo de acciones repercuten en otras personas también y que traten de hacer las cosas más calmadamente".

Salud Pública reiteró que continuará observando el comportamiento del fenómeno y promoverá orientación profesional cuando sea necesario, priorizando el bienestar emocional y social de la población.

El término "Therian" proviene del griego therion, que significa bestia o animal salvaje.



