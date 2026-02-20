El Seguro Nacional de Salud (Senasa) anunció este viernes el lanzamiento del programa Senasa Integra, una iniciativa destinada a garantizar atención integral y cobertura médica a afiliados con Trastorno del Espectro Autista (TEA), mediante una red de servicios públicos y privados con enfoque interdisciplinario.

El programa dará inicio formal el próximo 2 de marzo, fecha a partir de la cual las familias podrán comenzar el proceso de incorporación.

Durante el acto de presentación, Edward Guzmán, director de Senasa, explicó que el autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta la percepción del mundo, el procesamiento de información y la interacción social.

"El autismo no necesita ser curado, sino entendido", dijo.

A nivel mundial, esta condición impacta a uno de cada 100 niños, con una incidencia aproximada de cuatro niños por cada niña.

"En la mayoría de los casos, el diagnóstico ocurre después de los seis años, cuando se ha perdido oportunidad de atención", acotó.

El doctor destacó que esta condición no solo incide en el desarrollo del niño o adolescente, sino que transforma la dinámica familiar, implicando ajustes emocionales, sociales y económicos.

¿Cómo será la dinámica?

En su etapa inicial, el programa está dirigido a afiliados de 2 a 10 años, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, con una meta de 3,000 beneficiarios, priorizando la primera infancia.

La iniciativa cuenta con un presupuesto anual de 200 millones de pesos para garantizar la cobertura y sostenibilidad de los servicios.

El modelo contempla un proceso estructurado que inicia con la evaluación diagnóstica, conforme al protocolo nacional vigente (DSM-5/CIE-11), garantizando así un diagnóstico oportuno que permita la intervención temprana y mejores resultados en el desarrollo del niño.

Una vez confirmado el diagnóstico, el siguiente paso es el registro del afiliado en el Registro Nacional de TEA.

Posteriormente, se realiza la validación correspondiente y se diseña un Plan Individual de Atención (PIA), dando paso a la prestación de servicios que incluyen terapias, medicación (según indicación médica) y un seguimiento continuo para asegurar la evolución y el bienestar del afiliado.

El niño con TEA puede ser asignado a la red pública o privada, según su ubicación y el estatus de requerimiento.

"Este programa busca colocar a la familia y a la persona en el centro de atención, con cobertura farmacológica cuando lo requiera y reduciendo el tiempo de espera entre el diagnóstico y el inicio de las terapias", agregó Guzmán.

Funcionará bajo la acción coordinada del Ministerio de Salud Pública (que actuará como órgano rector, supervisando la parte técnica y los protocolos), el Ministerio de Educación (para garantizar la escolaridad) y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

Impacto económico y social

De acuerdo con los datos presentados por el doctor Guzmán, el costo promedio anual estimado para una familia sin cobertura puede ascender a 50,000 pesos para obtener el diagnóstico, 129,120 pesos en medicamentos y 240,000 pesos en terapias.

Con Senasa Integra se busca reducir significativamente esta carga económica, promoviendo estabilidad familiar, continuidad terapéutica e inclusión social.

"Esto significa más inclusión, más autonomía, más oportunidades a futuro, evitando endeudamiento y garantizando estabilidad familiar e inclusión social, facilitando la transición a la vida adulta con seguimiento a lo largo del curso de vida", destacó Guzmán.

Otro punto relevante mencionado por el titular de Senasa es el de la habilitación de los centros de diagnóstico y terapia.

Según comentó, serán prestadores debidamente habilitados por el Ministerio de Salud Pública, bajo la normativa de calidad y registrados como prestados en el Seguro Nacional de Salud.

"Es una nueva forma de hacer políticas públicas. A las familias les decimos: esto no es una ayuda, es un derecho", expresó.

Ministro dice se pasó de promesas a la acción

De su lado, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró que "hoy Senasa no solo presenta un programa. Hoy demuestra que la seguridad social dominicana puede transformar una ley en servicios reales, con responsabilidad financiera y rigor técnico y eso merece reconocimiento".

"Celebramos que la inclusión dejó de ser promesa y se convierte en estructura. El Estado dominicano dejó de prometer inclusión y comenzó a garantizarla", concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/20022026-senasa-integra-dare-collado11-d13a92b9.jpg El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Se recuerda que en el año 2023 fue promulgada la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con TEA.

Luego, en 2024, el presidente Luis Abinader emitió el reglamento de aplicación mediante el decreto 403-24, mientras el Ministerio de Salud Pública presentó el Protocolo de Atención elaborado junto al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID).

En 2025, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) avanzó en la ampliación de coberturas de TEA dentro del Seguro Familiar de Salud (SFS).

Leer más Abinader emite reglamento de la ley 34-23 que protege a las personas autistas