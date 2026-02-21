"Es un derecho, no una ayuda": padres celebran cobertura de Senasa para niños con TEA

Los niños con TEA tendrán cobertura a terapias y pruebas diagnósticas a través de Senasa Integra. ( FUENTE EXTERNA )

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) anunció este viernes que, a partir del 2 de marzo, los niños de 2 a 10 años afiliados a esta Administradora de Riesgo de Salud (ARS) tendrán cobertura garantizada para el diagnóstico y tratamiento de una condición dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) a través del programa Senasa Integra.

Esta medida tuvo buena acogida entre los padres vinculados a la comunidad azul, color con el que se identifican las personas diagnosticadas con TEA.

"Al escuchar esta noticia, hemos sentido una felicidad muy grande porque es un proyecto que va a incluir a toda esa gente que realmente necesita. Ha sido una de las muy pocas veces en la que nos sentimos escuchados", expresó Liondy Ozoria, uno de los panelistas de Azul Podcast, quien junto a Sharmín Díaz y John Wayne comentan sus experiencias y han desarrollado una comunidad como padres TEA.

"Estuvimos ahí, hemos agotado muchas visitas, hemos alzado la voz en público y en el anonimato... no es un logro nuestro, es de todos. No es para nosotros, los panelistas de Azul Podcast, que alzamos la voz, es para los que no pueden, porque si nosotros muchas veces no podemos, imagínate el que está en desamparo", publicó en sus redes sociales.

Ozoria apeló a la paciencia de los otros padres que reclamaban por las coberturas para sus hijos adolescentes y adultos dentro del espectro.

"No hagamos como el que no tiene y quiere que le den todo de una vez, dejemos de decir que "y los adolescentes y adultos"... seamos agradecidos y empáticos, vamos por parte... no vaya a ser cosa", agregó.

Cumplimiento de la ley

En tanto, Fernando Quiroz, padre TEA y coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, recordó que con esta acción, el Gobierno empieza a cumplir con las ordenanzas de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), promulgada el 5 de junio de 2023.

"Las familias dominicanas por todos estos años, más de 15, 20 años de lucha, estaban esperando una atención integral: desde evaluación, diagnóstico, todo lo que tiene que ver con un circuito de terapias, de educación, parte inclusiva, salud. Cientos de familias dominicanas que realmente no sentían el amparo del Estado, hoy quedó respaldada en la Ley 34-23, que incluye atención, protección de las personas y familias con autismo", comentó.

"Es el primer paso visible del cumplimiento con la ley y de satisfacción a muchas necesidades de familias. Eso viene a satisfacer una demanda, un dolor, un drama sobre todo de muchas madres solteras que han sido abandonadas", agregó.

Quiroz insistió en aclarar que "no es asistencia, no es ayuda, es un derecho que le asiste a la familia dominicana; un derecho por ley, un derecho constitucional".

No habrá pago por diferencias

De su lado, Jeaneldfred Beltré, directora de los centros educativos inclusivos Ciadif, calificó la iniciativa como una "muy buena noticia".

"Para mí, el programa Integra representa esperanza, sencillamente, esa es mi esperanza real. Entiendo que no es solamente un anuncio institucional como tal, sino una respuesta", agregó.

"Lloré de la emoción al saber que realmente las cosas iban a cambiar porque este programa incluye que los niños no van a pagar absolutamente nada. Ellos hicieron un acuerdo con centros diagnósticos y especializados que cumplan con todos los criterios entre ellos. Nosotros, Ciadif cumplimos con la habilitación de Salud Pública, con todo", detalló.

Beltré resaltó que en Ciadif se seguirá atendiendo a la misma población actual de niños TEA y que el costo de 350 pesos de diferencia que pagaban los padres por cada sesión de terapia, ya estará cubierta por Senasa Integra.

"Nosotros tenemos una población grande y más de 280 profesionales. Sería lo mismo, la diferencia aquí es que ellos no van a pagar ya", concluyó.

