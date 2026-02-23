¿Cómo se realiza una cirugía de extracción de un tumor cerebral con el paciente despierto?

La duración de la cirugía cerebral con paciente despierto depende del tamaño del tumor. ( FUENTE EXTERNA )

La cirugía cerebral con paciente despierto, también conocida como awake surgery o craneotomía en estado consciente, es un procedimiento neuroquirúrgico de alta complejidad que permite operar lesiones cerebrales mientras el paciente permanece despierto y colaborando con el equipo médico.

El doctor Issael Ramírez, neurocirujano oncólogo, quien ha participado en más de 100 procedimientos de este tipo y explicó que, aunque la técnica no es nueva en el país ya que tiene cerca de una década practicándose, los avances tecnológicos permiten acercarla cada vez más a la población.

"Es una cirugía técnicamente muy compleja, pero, a la vez, de las que mejores resultados tienen", comentó.

¿Por qué se realiza con el paciente despierto?

El especialista detalló que este tipo de intervención se emplea cuando los tumores (gliomas) están ubicados en zonas altamente sensibles del cerebro, próximas a áreas que controlan funciones vitales como el habla y el movimiento.

Durante la operación, el paciente permanece completamente consciente y en conversación constante con el equipo médico. Solo se utiliza anestesia local en el cuero cabelludo.

"El paciente está completamente despierto, conversando, uno le pregunta sobre su vida, sobre su familia, lo pone a hacer cosas, contar de atrás para adelante, lo pone a identificar imágenes, a cantar, a tocar un instrumento (si lo toca), de modo tal que, si se toca un área sensible del cerebro, el paciente lo advierta, tal vez diciendo si no puede hablar bien o si siente debilidad, por ejemplo, en una mano", describió.

"Permite que uno pueda evaluar en vivo y evitar cualquier daño", afirmó.

Mientras el cirujano avanza en la extracción del tumor, estimula distintas áreas del cerebro con pequeñas corrientes eléctricas para identificar la cercanía a esas zonas funcionales críticas.

"Yo puedo estimular y saber si estoy a un milímetro, a cinco o diez milímetros de un área sensible", señaló.

¿Cómo se extrae el tumor?

Ramírez, quien durante diez años se formó en Israel y Australia, explicó que la incisión depende del tipo de tumor, aunque no suele ser excesivamente grande. El tiempo de la cirugía dependerá del tamaño del glioma.

El tumor se retira mediante aspiración y coagulación progresiva. "Uno aspira el tumor, uno lo coagula varias veces mediante aspiración, coagulación, uno va sacando el tumor y al mismo tiempo cuando saca el tumor, uno va electrizando con pequeños golpecitos de corriente debajo de miliamperes".

Destacó además que el cerebro no tiene receptores de dolor. "¡La parte buena es que el cerebro no duele!, exclamó".

El neurocirujano aseguró que al evitar la anestesia general se obtienen múltiples beneficios.

"Primero, el resultado a largo plazo es mucho mejor porque uno puede sacar más tumor. Mientras más tumor uno saca, mejor le va al paciente", comentó.

También señaló que el tiempo de hospitalización es menor

Se reducen los riesgos de déficits neurológicos

Un caso reciente en el país

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/issael-ramirez-neurocirujano-oncologo-b8ff77fe.jpeg El doctor Issael Ramírez. (FUENTE EXTERNA)

Ramírez lideró el equipo conformado por los doctores Aniel Gómez, de 32 años, y Francisco Estrella, de 36, quienes intervinieron el pasado 11 de febrero, en el Centro Médico Vista del Jardín, a un paciente de 60 años que no era candidato a anestesia general debido a una condición cardíaca.

En ese contexto, la técnica con el paciente despierto se convirtió en la opción más segura. "En este caso esa cirugía salió de maravilla porque la cirugía le redujo el riesgo de cualquier problema con el corazón, se convirtió en una cirugía supersegura para él", dijo.

El tumor comprometía el área que controla el lado derecho del cuerpo. "Uno en vivo, uno protegió esa área para que él pueda mover su cuerpo, para que pueda caminar, para que pueda jugar", explicó.

El paciente ya fue dado de alta. "Está en su casa en su casa hace rato", confirmó.

En RD desde hace 14 meses

Luego de su entrenamiento en el extranjero, Ramírez regresó al país hace aproximadamente 14 meses con el objetivo de aportar sus conocimientos.

"La razón por la cual yo volví al país después de una década fue para, a mí me gusta ayudar a las personas, a mí me gusta ofrecerles todas estas cosas", agregó.

Falta de datos y necesidad de orientación

Sobre la incidencia de tumores cerebrales en el país, indicó que no existen estadísticas consolidadas. "En el país no tenemos muchos datos de la incidencia de tumores cerebrales, es algo que estamos trabajando en eso".

Sin embargo, advirtió que entre un 20 % y un 30 % de los pacientes con cáncer en otras partes del cuerpo pueden desarrollar metástasis cerebrales, y que la incidencia general "sobrepasa el 5 % fácilmente".

Finalmente, envió un mensaje claro: "Existe la neurología en el país, estamos aquí y hay técnicas que uno puede utilizar para ayudarlos a tener el mejor resultado, como por ejemplo, esta del paciente despierto. Y no tiene que ser conmigo... Yo lo que quiero es que el paciente le vaya bien y que se realice el procedimiento".

Ramírez dijo que trabajan en recopilar documentación para enviar a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) con el fin de que esta cirugía tenga cobertura en los seguros médicos.