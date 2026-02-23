Cleveland Clinic, primer hospital en EE. UU. en realizar cirugía prostática asistida por robot

Cleveland Clinic asegura que los beneficios de la cirugía robótica mínimamente invasiva incluyen menor pérdida de sangre. ( FUENTE EXTERNA )

Tras la reciente aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) en diciembre de 2025, Cleveland Clinic se convirtió en el primer sistema de salud en Estados Unidos en utilizar un nuevo sistema de cirugía asistida por robot para realizar una prostatectomía.

El nuevo sistema robótico cuenta con "brazos" modulares que permiten al cirujano elegir el mejor ángulo durante la intervención, así como una consola abierta donde el cirujano se sienta para operar los pedales y controles manuales. Esto permite al cirujano concentrarse plenamente en la cirugía y, al mismo tiempo, mantener conciencia de su entorno.

Los beneficios de la cirugía robótica mínimamente invasiva incluyen menor pérdida de sangre, estancias hospitalarias más cortas, menor tiempo de recuperación y menos dolor postoperatorio para los pacientes, refiere el hospital en un comunicado.

El estudio fue liderado por el Dr. Jihad Kaouk, quien se desempeñó como investigador principal. Expand URO demostró que el sistema, llamado Hugo RAS, cumplió con los criterios principales de seguridad y eficacia en procedimientos quirúrgicos urológicos.

"Este caso ejemplifica la misión de Cleveland Clinic de liderar la innovación quirúrgica y ampliar el acceso a la cirugía mínimamente invasiva para los pacientes", afirmó el Dr. Jihad Kaouk, profesor y presidente del Instituto Urológico Glickman y titular de la Cátedra Zegarac-Pollock en Cirugía Robótica.

Sobre Cleveland Clinic

Cleveland Clinic es un centro médico académico multi especialidad sin fines de lucro que integra la atención clínica y hospitalaria con la investigación y la educación. Ubicado en Cleveland, Ohio, fue fundado en 1921 por cuatro médicos de renombre con la visión de brindar una atención excepcional al paciente basada en los principios de cooperación, compasión e innovación.

Cleveland Clinic ha sido pionera en muchos avances médicos, incluida la cirugía de bypass de la arteria coronaria y el primer trasplante de cara en los Estados Unidos. U.S. News & World Report constantemente nombra a Cleveland Clinic como uno de los mejores hospitales del país en su encuesta anual "America´s Best Hospitals".