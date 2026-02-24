Los cobros ilegales, retención de pacientes y errores de afiliación: quejas frecuentes en la DIDA

Elías Báez, director de la DIDA, informó que en 2026 recibieron 1,944 denuncias de ciudadanos, 617 relacionadas a temas de salud. ( ARCHIVO )

Desde septiembre de 2018 hasta enero de 2026, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) ha recibido 229,383 quejas, reclamaciones y denuncias por parte de los afiliados a la Seguridad Social.

Los datos evidencian que más del 82 % de los casos registrados en casi ocho años se concentran en los renglones de solicitud de informaciones generales sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), con 95,221 reportes (41.5 %), y reclamos concernientes al Seguro Familiar de Salud (SFS), con 93,356 reportes (40.7 %).

Los otros reclamos fueron relacionados a Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS): 38,869 reportes (16.9 %) y al Seguro de Riesgos Laborales (SRL): 1,937 reportes (0.8 %).

Solo en enero de 2026, la DIDA recibió 1,944 denuncias ciudadanas. De ellas, 617 relacionadas a temas de salud.

Dentro de este renglón, 51 fueron por afiliación de manera irregular a una Administradora de Riesgos de Salud (ARS); 70 por retención de un paciente en un centro de salud y 66 por cobro de diferencias por encima de lo establecido.

Hubo otros 17 casos por denegación de cobertura; 53 solicitudes de cartas de no cobertura por parte de las ARS a medicamentos de alto costo y 12 cobros de depósito al afiliado en el internamiento.

“Las quejas son siempre el copago, que me están cobrando porque me dieron de alta y me dicen que tengo que pagar un ayudante, un anestesiólogo, que me están reteniendo por no pago, que me están reteniendo un cadáver”, reafirmó en una reciente entrevista Elías Báez, director de la DIDA.

Indicó que “deposítame 200 mil pesos que no me he podido comunicar con la ARS, y si te sobra, te lo devuelvo”, es una frase que los pacientes que reportan casos suelen escuchar de los prestadores.

De acuerdo con Báez, los fines de semana y los días feriados aumenta el volumen en la recepción de notificaciones.

Un vistazo a 2025

Durante el año 2025, la mayor proporción de casos correspondió a Aspectos Generales del SDSS, con 9,755 reportes (46.1 %). Le siguió el Seguro Familiar de Salud (SFS), con 7,884 notificaciones (37.3 %), mientras que el componente de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) acumuló 3,285 casos (15.5 %). El Seguro de Riesgos Laborales (SRL) representó apenas el 1.1 % del total anual, con 229 registros.

Los temas de salud manejan un patrón de reportes similar. En diciembre de 2025, 50 denuncias fueron por afiliación indebida a una Administrado de Riesgos de Salud (ARS); 47 por retención de un paciente en un centro de salud y 41 por cobro de diferencia por encima de lo establecido.

Durante este mes, 32 personas no recibieron cobertura en sus medicamentos de alto costo y 21 recibieron facturas por encima de lo acordado en el internamiento.

“Por eso creamos la defensa 24 horas donde la gente puede llamarnos a cualquier hora del día y de la madrugada cuando tiene una situación con un prestador de servicio”, destacó el director sobre el servicio gratuito brindado a través de canales presenciales, telefónicos y digitales.

Intervención frente a cobros indebidos

Hasta diciembre de 2025, la institución asegura haber contribuido a evitar 70 millones de pesos en cobros indebidos dentro del sistema nacional de salud.

Además, en apenas mes y medio de 2026, se evitó el pago por parte de afiliados de más de 15 millones de pesos adicionales, resultado de más de 10 millones de pesos impedidos de cobro en enero y 3.2 millones al 12 de febrero, elevando el acumulado general a más de 83 millones, protegidos mediante procesos de mediación, verificación de cuentas médicas y acompañamiento continuo.

Asimismo, se han identificado más de 520 millones de pesos en los fondos de pensiones de personas fallecidas, informando a 10,253 familias sobre el proceso de sobrevivencia y como acceder a los fondos con su rentabilidad e intereses generados.

Según la entidad, estas intervenciones responden a prácticas que contravienen el Plan de Servicios de Salud (PDSS) y las disposiciones regulatorias emitidas por el Conseso Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que establecen el marco de cobertura obligatoria para garantizar el acceso sin discriminación ni cobros irregulares.

Otras acciones

La DIDA asegura haber fortalecido la supervisión del procedimiento de dispensación parcial de medicamentos, el despliegue de promotores a nivel nacional y acciones educativas que consolidan una cultura de derechos dentro del sistema.

Asimismo, a través de una nota de prensa, destacó este lunes el reforzamiento de la vigilancia en la cobertura de medicamentos de alto costo y en el acceso a servicios de salud mental, áreas fundamentales para asegurar tratamientos continuos y atención integral, especialmente en situaciones de enfermedad catastrófica o condiciones psicosociales que requieren acompañamiento permanente.