El director del SNS realizó una visita no programada a la Maternidad La Altagracia

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, realizó este miércoles una visita no programada a la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia.

Durante su recorrido, guiado por la subdirectora médica del centro, Franka Valois, el titular del SNS inspeccionó las áreas de Hospitalización, Estación de Enfermería y UCI Neonatal para constatar el cumplimiento de los protocolos y garantizar que los pacientes reciban atenciones oportunas y de calidad.

El doctor Landrón observó los avances de programas especiales como Mamá Canguro, mediante el cual, desde su instauración en mayo de 2025, ha captado a 330 bebés prematuros o de bajo peso, ha acompañado a más de 400 familias y ha logrado que 81 niños completen exitosamente el programa, bajo un modelo de atención humanizado y basado en evidencia.

Asimismo, compartió con parte del personal médico y de servicios generales, específicamente del área de Conserjería, escuchando sus inquietudes y se comprometiéndose a escalar sus demandas, aunque no especificó cuáles fueron.

A través de una nota de prensa, Landrón felicitó a todo el personal de salud y de servicios del centro por su entrega y compromiso, y los invitó a convertirse en un modelo de atención y gestión hospitalaria.

Otras visitas

Hace tres días, el funcionario realizó visitas sorpresa por seis centros hospitalarios de Santo Domingo Norte, Monte Plata y Sánchez.

La jornada se inició en el Hospital Municipal La Victoria, en Santo Domingo Norte, donde sostuvo un encuentro con los contratistas responsables de la obra en remozamiento, con el objetivo de asegurar la entrega formal del centro al SNS en marzo de este año, para dar paso inmediato al proceso de equipamiento y su posterior inauguración en abril.

La segunda parada fue el Hospital Municipal Hacienda Estrella, donde el director del SNS fue recibido por el alcalde Miguel Antonio Saviñón; la doctora María Arias Reyes, directora del centro; y Guillermo García, coordinador de la Presidencia en La Victoria.

Allí, el funcionario escuchó inquietudes del personal y de las autoridades locales relacionadas con el fortalecimiento del recurso humano y la optimización de los servicios.

La extensa jornada incluyó paradas en el Hospital Municipal de Yamasá; el Hospital Provincial Doctor Ángel Contreras, en Monte Plata.

En Samaná visitó el Hospital Municipal Alberto Gautreaux y el Hospital Provincial Doctor Leopoldo Pou, entregando en este último un equipo de Rayos X, un Sonógrafo y una Máquina de Anestesia, con una inversión total de RD$5,854,392.72

