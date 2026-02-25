El número de embarazo adolescente en RD se reduce 66.3 % en los últimos nueve años

Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional con las tres demarcaciones con el mayor número de embarazos en adolescentes en el país. ( FUENTE EXTERNA )

En los últimos nueve años, el número de embarazos en adolescentes en República Dominicana muestra una tendencia a la baja, pasando de 35,461 casos en 2017 a 11,961 en 2025.

Solo se exceptúa el año 2019, el único que marca un repunte con relación a su año anterior, cuando, en ese entonces, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) recopila 32,061 gestaciones, frente a las 29,192 de 2018.

En cuanto al número de abortos, disminuyó un 75 %, pasando de 4,287 registros en el año 2017 (21.62 %) a 1,071 en 2025 (16 % del total anual de menores embarazadas).

En 2017, unas 275 menores de 15 años terminaron su proceso de embarazo en aborto espontáneo; en 2025 la cifra descendió a 74.

Provincias

Desde 2017 a 2019, Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago fueron las tres provincias con mayor número de casos de embarazos adolescentes. Al llegar el 2020, hubo un cambio, subiendo San Cristóbal a la tercera posición.

De 2021 en adelante, Santiago retomó su lugar anterior, quedándose San Cristóbal ocupando el cuarto espacio.

De acuerdo con el reporte de 2025, de los 11,961 embarazos, en Santo Domingo se registraron 2,729 (123 en menores de 15 años); en el Distrito Nacional hubo 1,110 procesos de gestación (44 menores de 15) y 941 en Santiago (contabilizándose 93 menores de 15).

En todo el año, hubo 609 embarazadas menores de 15 años y 11,352 entre 15 y 19 años.

Partos y cesáreas

En 2017, se practicaron 13,828 cesáreas a jóvenes adolescentes y 17,346 partos por vía vaginal.

Para 2021, la proporción fue 10,681 cesáreas y 14,513 partos vaginales.

En 2025, la ONE indica la realización de 5,387 cesáreas y 5,503 partos, cifras que quedaron muy parejas.

Abandono escolar

Un dato que resulta interesante en cuanto a abandono escolar es que a 2023, último año transparentado en el informe sobre este aspecto, la frecuencia se hace mayor a medida que aumenta la edad en las adolescentes.

El 3.9 % de las menores embarazadas con 14 años optó por dejar los estudios; el 5.6 % de las de 15 años; 6.2 % a los 16 años y 8.1 a los 17 años.

Al cumplir la mayoría de edad, las jóvenes madres abandonan los estudios el 16.1 % de las veces, el doble de la edad anterior. Cuando cumplen 19 y salen embarazadas, se olvidan de la escuela un 20.2 % del tiempo.

Uniones tempranas

Se recuerda que, el 6 de enero de 2021, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 1-21 que elimina el matrimonio infantil en el territorio dominicano como una forma de articular reglamentos en contra de la violencia en niñas y adolescentes, así como en miras a la disminución de la tasa de embarazo en menores de edad.

Asimismo, en reiteradas ocasiones, el Ministerio de Salud Pública ha asegurado estar trabajando en políticas públicas que permitan mantener las cifras a la baja.

"Será un programa que nos permita educar y llevar a las jóvenes, a las niñas, a los adolescentes, a los padres, a las madres, un poquito más de concienciación e información al respecto", señaló el ministro Víctor Atallah, en julio de 2025, al anunciar acciones conjuntas de orientación junto al Ministerio de Educación.