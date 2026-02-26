Advierten que la falta de chequeos cardíacos en los deportistas eleva el riesgo de muerte súbita

Todo atleta, amateur o profesional, debe someterse a evaluaciones, incluyendo una prueba de esfuerzo. ( FUENTE EXTERNA )

La falta de evaluaciones cardiovasculares especializadas en deportistas incrementa el riesgo de eventos graves como arritmias, síncopes y en los casos más extremos, la muerte súbita cardíaca durante entrenamientos o competencias.

Así lo explicó Elisabeth Mesa, cardióloga deportiva, quien destacó que, desde la cardiología, existen situaciones potencialmente catastróficas que pueden presentarse durante la actividad física, incluyendo la muerte súbita cardíaca.

"A nivel mundial, la muerte súbita en atletas se estima entre uno y tres casos por cada 100,000 deportistas al año, con mayor frecuencia en mayores de 35 años. Sin embargo, en República Dominicana no existen estadísticas oficiales sobre su incidencia o prevalencia", señaló la especialista.

La doctora dijo que la cardiología del deporte es una subespecialidad relativamente nueva, tanto a nivel local como internacional y que en el país su desarrollo es aún muy limitado.

"Existen muy pocos especialistas formados, ya que después de ser cardiólogo se requiere una preparación adicional específica para esta área", señaló.

Asimismo, detalló que la cardiología del deporte se encarga de estudiar el corazón del atleta, los cambios que produce la actividad física en el sistema cardiovascular y los riesgos asociados al entrenamiento y la competencia, con el objetivo de que el deportista pueda ejercitarse de forma segura, no de limitar su actividad.

Con relación a la falta de registros, la doctora aseguró que la ausencia de datos dificulta la toma de decisiones y el diseño de políticas de salud orientadas a la protección del atleta.

"La prevención sigue siendo una asignatura pendiente en el ámbito deportivo nacional", agregó.

Diferencia entre Medicina y Cardiología del deporte

Mientras la Medicina del Deporte se enfoca en lesiones, rehabilitación, nutrición y rendimiento físico, Mesa señaló, que, la Cardiología del Deporte se centra exclusivamente en la salud cardiovascular del atleta, evaluando riesgos como cardiopatías ocultas, arritmias y alteraciones de la presión arterial que pueden manifestarse durante el ejercicio.

Aumento de eventos cardiovasculares en jóvenes

De su lado, el cardiólogo Euri García Beato advirtió que en los últimos años se ha registrado un aumento de la mortalidad de origen cardiovascular, incluso en pacientes jóvenes.

"Vemos más infartos, arritmias, hipertensión descontrolada y eventos cerebrovasculares. Factores como el estrés, el consumo de alcohol, el tabaquismo, los alimentos ultraprocesados y el estilo de vida actual impactan directamente la salud cardiovascular", explicó.

El especialista enfatizó que los deportistas someten su sistema cardiovascular a mayores exigencias, por lo que cualquier persona que practique actividad física, ya sea recreativa o competitiva, debería realizarse una evaluación cardiovascular previa, como medida preventiva.

"Una evaluación a tiempo puede detectar anomalías ocultas y evitar complicaciones fatales", subrayó.

Las tres pruebas imprescindibles son: el electrocardiograma, ecocardiograma y pruebas de esfuerzo.

Centro Ritmo Vital: Cardiología del Deporte

Tanto Mesa como García Beato ofrecieron estas declaraciones en el acto inaugural del centro Cardiología del Deporte Ritmo Vital, ubicado en la Torre Profesional KP, una iniciativa que surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la prevención cardiovascular en el deporte y promover una práctica física segura.

De acuerdo con los especialistas, Ritmo Vital tiene como compromiso mejorar la salud cardiovascular tanto de atletas como de la población en general, priorizando la actividad física como pilar fundamental de una buena salud cardíaca.

El centro ofrece: Evaluaciones cardiovasculares especializadas

Detección precoz de patologías ocultas

Determinación de aptitud deportiva segura

Acompañamiento médico personalizado para deportistas de alto rendimiento y amateurs

Además, funciona como un centro de cardiología integral, con especialistas en distintas ramas, incluyendo cardiólogos del deporte y neumólogos, consolidándose como un espacio clave para la protección del corazón del atleta.