Juramentan comité de trasplante en el Ney Arias para impulsar la donación de órganos

El ministro Víctor Atallah (al centro) junto al Comité de Trasplante del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de Trasplante (CNT) y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) juramentaron el Comité de Trasplante del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el cual quedó formalmente constituido como "Centro generador de donantes de órganos y tejidos".

La juramentación estuvo presidida por el ministro de Salud Pública y presidente del CNT, Víctor Atallah, quien señaló que la donación de órganos "no es un accesorio en la salud", sino un componente esencial, trascendental y transformador del sistema sanitario, que permite extender la vida y el bienestar de miles de personas.

El funcionario explicó que el país avanza en la conformación de comités de donación en distintos centros de salud, con la finalidad de garantizar procesos institucionales sólidos, integrados por equipos multidisciplinarios y debidamente juramentados.

"Vamos a trabajar para que otros hospitales de trauma se conviertan en verdaderos entes de solución para la población. El objetivo es rescatar órganos que hoy se pierden en un féretro y convertirlos en soluciones de vida para personas gravemente enfermas", dijo Atallah.

Acto noble y solidario

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director general del hospital, Víctor Rosario Suazo, quien destacó que la donación de órganos constituye uno de los actos más nobles y solidarios que puede realizar un ser humano, al permitir transformar el dolor en esperanza y ofrecer una segunda oportunidad de vida a quienes la necesitan.

Exhortó a los integrantes del comité a "desempeñar su labor con profesionalismo, humanidad y compromiso, conscientes de que cada gestión puede representar una vida salvada".

Tasa de donación muy baja

En tanto, el doctor José Juan Castillos Almonte, director del Incort, destacó la crítica realidad nacional en materia de donación de órganos, señalando que el país mantiene una tasa muy baja, insuficiente para responder a la creciente demanda de pacientes en lista de espera. Subrayó, además, que el limitado conocimiento de la población sobre la donación y el trasplante influye directamente en la alta tasa de negativa familiar.

En ese contexto, el titular del Incort resaltó el papel estratégico del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora dentro del sistema nacional de salud.

"Este centro se ha consolidado como el hospital donde más donantes en condición de muerte encefálica se han detectado y donde mayor número de procedimientos de procura de órganos se han realizado en el país, posicionándose como referente en la materia", indicó.

Castillos Almonte afirmó que la formalización del comité busca fortalecer y estructurar los avances alcanzados por el hospital, con la visión de consolidar un modelo organizativo replicable en otros hospitales traumatológicos del territorio nacional.

Enfatizó que el aumento de la tasa de donación no dependerá de discursos, sino de estructuras organizadas, liderazgo hospitalario y una voluntad sostenida del Estado, asegurando que el Hospital Ney Arias Lora ya ha demostrado que puede ser parte fundamental de la solución.

La estructura del Comité Hospitalario de Trasplante estará integrada por autoridades claves del hospital, incluyendo al director general, al coordinador de trasplante hospitalario y jefes de servicios médicos, quienes se reunirán periódicamente para evaluar y supervisar las actividades relacionadas con la donación.

El acto contó con la participación de distinguidas autoridades del sector salud como son: el doctor Cleto Rafael Ramírez, director del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot); el doctor Edisson Féliz Féliz, director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM); entre otros.

Entrega de doppler transcraneal

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/whatsapp-image-2026-02-26-at-40949-pm-54648654.jpeg El ministro Víctor Atallah entrega el doppler transcraneal. (FUENTE EXTERNA)

Durante la ceremonia de juramentación, el ministro de Salud y el director del Incort, entregaron un doppler transcraneal al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, un equipo que fortalecerá la evaluación neurológica y la toma de decisiones oportunas en los procesos de donación y trasplante.

Esta herramienta permitirá medir de forma rápida, segura y precisa el flujo sanguíneo cerebral, aportando mayor certeza clínica, optimizando los tiempos y apoyando procedimientos que salvan vidas.